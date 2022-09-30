Санкции не соответствуют угрозам. Кулеба призвал Евросоюз сильнее ударить по диктатору Путину

30 сентября, 00:01
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Дмитрий Кулеба призвал усилить давление на Путина (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Дмитрий Кулеба призвал усилить давление на Путина (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что восьмой пакет санкций Евросоюза не соответствует угрозам и эскалации со стороны кремлевского диктатора Путина.

«Предложенные элементы грядущего пакета санкций ЕС в отношении России не соответствуют масштабу путинской эскалации и угрозе, которую он представляет для Европы и всего мира. Мы призываем ЕС сильнее ударить по Путину, чтобы остановить его. Это решающий момент», — заявил министр.

Видео дня

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1575563959700070400
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В среду, 28 сентября, Еврокомиссия огласила предложения к восьмому пакету санкций против РФ. В частности, расширить список санкционных лиц, ввести ограничения в сфере торговли, на цену на нефть.

Среди ключевых моментов, предлагающих новый пакет: запреты на импорт российской продукции в размере 7 миллиардов евро, дополнительные запреты на предоставление европейских услуг, запрет гражданам ЕС входить в руководящие органы российских государственных компаний. Кроме того, новые санкции будут введены в основу для ограничения цен на нефть.

https://www.youtube.com/watch?v=t6ta-VMIH_Q
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Владимир Путин Евросоюз Санкции против России Санкции Запада Война в Украине Дмитрий Кулеба Санкции ЕС Война России против Украины

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