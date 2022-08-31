«Спасайся и беги». Кулеба предложил программу для солдат РФ, которые не хотят воевать в Украине 31 августа, 13:23 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил запустить специальную программу для российских солдат, которые больше не хотят воевать против Украины.

«Меседж: спасайся и беги. Сложите оружие, сдайтесь украинским войскам и получите возможность начать новую жизнь», — сказал Кулеба в комментарии Reuters.

Он считает, что это предложение достойно внимания, поскольку, «если один российский солдат сложит оружие и решит уйти, это означает спасение украинских жизней и приближение мира».

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Ранее Кулеба призвал Европейский Союз запретить въезд российским туристам.

Также он убежден, что визовые санкции ЕС должны касаться и граждан Беларуси.

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