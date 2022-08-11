Запорожская АЭС. Кулеба заявил, что после заседания Совбеза ООН на делегации РФ «не останется живого места»

11 августа, 16:03
Дмитрий Кулеба заверил, что ядерный терроризм россиян лишь получит новые подтверждения (Фото:Boris Davidenko/Facebook)

Дмитрий Кулеба заверил, что ядерный терроризм россиян лишь получит новые подтверждения (Фото:Boris Davidenko/Facebook)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после заседания Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации вокруг захваченной РФ Запорожской АЭС, на российской делегации «не останется живого места».

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Об этом он сказал во время брифинга в четверг, 11 августа.

Инициатором заседания выступил кремлевский режим, который решил таким образом «легитимизировать» свои фейки о якобы обстрелах АЭС со стороны украинских военных.

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В свою очередь Кулеба заверил, что оно лишь подтвердит ядерный терроризм РФ.

«Государство-террорист, которое обстреливало крупнейшую в Европе атомную электростанцию, захватило ее, разместило на ее территории оружие и продолжает обстрелы, хочет поговорить о безопасности. Но российская ложь не пройдет. Мы обеспечим россиянам такое обсуждение, что на них не останется живого места. Весь мир знает, что Россия занимается ядерным терроризмом, и заседание Совбеза это в очередной раз подтвердит», — заверил глава МИД.

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Он также призвал мировое сообщество к усилению давления на РФ ля возвращения станции под полный контроль Украины и недопущения ядерной катастрофы.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/390445013146354/
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С шестью реакторами ЗАЭС является крупнейшей АЭС в Европе. На фото — российский военный на фоне оккупированной станции (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) «Беспрецедентно для военной истории». Мировые СМИ — о критических рисках аварии на Запорожской АЭС из-за ее обстрелов и оккупации Россией

Российские войска захватили ЗАЭС еще в первые недели полномасштабного вторжения, 4 марта. В результате этого сотрудники электростанции оказались в заложниках.

Оккупанты используют ее для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут наносить ответные удары, чтобы не повредить ядерные реакторы.

При этом войска РФ сами неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС и даже угрожала подорвать ее, в случае наступления украинских войск.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Терроризм МИД Украины Ядерная угроза Совбез ООН Запорожская АЭС Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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