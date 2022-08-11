Запорожская АЭС. Кулеба заявил, что после заседания Совбеза ООН на делегации РФ «не останется живого места» 11 августа, 16:03 Дмитрий Кулеба заверил, что ядерный терроризм россиян лишь получит новые подтверждения (Фото:Boris Davidenko/Facebook)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после заседания Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации вокруг захваченной РФ Запорожской АЭС, на российской делегации «не останется живого места».

Об этом он сказал во время брифинга в четверг, 11 августа.

Инициатором заседания выступил кремлевский режим, который решил таким образом «легитимизировать» свои фейки о якобы обстрелах АЭС со стороны украинских военных.

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В свою очередь Кулеба заверил, что оно лишь подтвердит ядерный терроризм РФ.

«Государство-террорист, которое обстреливало крупнейшую в Европе атомную электростанцию, захватило ее, разместило на ее территории оружие и продолжает обстрелы, хочет поговорить о безопасности. Но российская ложь не пройдет. Мы обеспечим россиянам такое обсуждение, что на них не останется живого места. Весь мир знает, что Россия занимается ядерным терроризмом, и заседание Совбеза это в очередной раз подтвердит», — заверил глава МИД.

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Он также призвал мировое сообщество к усилению давления на РФ ля возвращения станции под полный контроль Украины и недопущения ядерной катастрофы.

Российские войска захватили ЗАЭС еще в первые недели полномасштабного вторжения, 4 марта. В результате этого сотрудники электростанции оказались в заложниках.

Оккупанты используют ее для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут наносить ответные удары, чтобы не повредить ядерные реакторы.

При этом войска РФ сами неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС и даже угрожала подорвать ее, в случае наступления украинских войск.

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