«На костылях — к победе». Кулеба получил тяжелую травму ноги
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Дмитрий Кулеба / Instagram)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба получил тяжелую травму ноги, когда пытался возобновить занятия спортом.
«Здесь могла быть история о вражеской ДРГ. Но на самом деле я просто повредил ногу, пытаясь в первый раз с начала войны возобновить занятия спортом. Неприятности случаются, но с ног меня не собьют», — написал министр у себя в Instagram.
Кулеба отметил, что, несмотря на травму, продолжит работать, ведь «времени выбывать из рядов сейчас нет».
«Тянуть тяжелое оружие, закручивать РФ санкционные гайки, выжимать статус кандидата для Украины. Даже на костылях и одной ноге — вперед к победе», — подчеркнул он.
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