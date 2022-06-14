«На костылях — к победе». Кулеба получил тяжелую травму ноги 14 июня, 11:04 Цей матеріал також доступний українською Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Дмитрий Кулеба / Instagram)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба получил тяжелую травму ноги, когда пытался возобновить занятия спортом.

«Здесь могла быть история о вражеской ДРГ. Но на самом деле я просто повредил ногу, пытаясь в первый раз с начала войны возобновить занятия спортом. Неприятности случаются, но с ног меня не собьют», — написал министр у себя в Instagram.

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Кулеба отметил, что, несмотря на травму, продолжит работать, ведь «времени выбывать из рядов сейчас нет».

«Тянуть тяжелое оружие, закручивать РФ санкционные гайки, выжимать статус кандидата для Украины. Даже на костылях и одной ноге — вперед к победе», — подчеркнул он.



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