«Станьте на сторону людей, а не преступников». Кулеба ожидает реакцию саммита G20 на ракетный удар по Украине

15 ноября, 18:04
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Дмитрий Кулеба (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Дмитрий Кулеба (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает жесткой реакции саммита G20 на массированный ракетный удар России по мирным украинским городам.

Об этом он написал в Twitter.

«Россия бьет смертоносными ракетами по мирным украинским городам, разрушает жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры. Я ожидаю принципиальной реакции саммита Группы двадцати. И, пожалуйста, избегайте „призывов к обеим сторонам“. Станьте на сторону людей, а не военных преступников», — написал он.

Видео дня

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1592536531343925248

Во вторник, 15 ноября, в Украине объявлена масштабная тревога. Сообщается о взрывах в Киеве и других областях.

В Печерском районе столицы попадание, по предварительной информации, в три жилых дома. Один человек погиб.

Российские оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры в восьми областях.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   G20 Саммит G20 Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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