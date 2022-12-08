Олимпиада-2024 и участие россиян. Кулеба резко ответил на слова Макрона о «спорте вне политики» 8 декабря, 23:07 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Cindy Liu)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который считает, что граждан страны-агрессора России и ее союзника Беларуси можно допустить к Олимпиаде-2024.

У себя в Twitter Кулеба напомнил, что с февраля Россия убила 184 украинских спортсмена.



«Сейчас [президент Международного олимпийского комитета Томас] Бах цитирует Эммануэля Макрона, который якобы сказал, что „не нужно политизировать спорт“, а к спортсменам из Украины, России и Беларуси должно быть одинаковое отношение. Использовать спорт для оправдания военных преступлений — отвратительно», — написал министр.

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Ранее Томас Бах говорил, что, по мнению Макрона, в Олимпиаде-2024 в Париже имеют право участвовать «представители всех стран, иногда в том числе тех, которые находятся в состоянии войны». Бах считает, что спортсменов «нельзя наказывать за действия их правительств», если они их не поддерживают.



В июле 2022 года представитель Международного олимпийского комитета Крейг Риди заявлял, что российских и беларусских спортсменов могут не допустить до летних Олимпийских игр в Париже в 2023 году.