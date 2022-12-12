«Украине не нужны моральные уроки». Кулеба отверг критику ударов по территории РФ 12 декабря, 10:01 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отверг критику ударов по территории России, которые, предположительно, наносила украинская сторона.

В интервью немецкому каналу ARD Кулеба сказал, что как министр иностранных дел не может комментировать происходящее на российской территории.

Однако он сказал, что на тех аэродромах, по которым наносились удары, стояли те самые стратегические бомбардировщики, которые атакуют ракетами энергосистему Украины и убивают украинцев.

Видео дня

«Нет необходимости преподавать Украине моральный урок», — подчеркнул глава украинского МИД.



Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение одного бомбардировщика Ту-95.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске. Пожар на авиабазе зафиксировали спутники сервиса Planet Labs.

Инфографика: НВ