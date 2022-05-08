Нападение на защитников Европы от агрессии РФ — Кулеба о запрете украинского флага в Берлине 8 мая, 21:26 Цей матеріал також доступний українською Украинский флаг на фоне поврежденного обстрелами здания (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал запрет украинского флага в Берлине во время мероприятий ко Дню победы в Европе нападением на защитников от российской агрессии.

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«Отобрать украинский флаг у участников мирного митинга — это нападение на каждого, кто с этим флагом в руках защищает Европу и Германию от российской агрессии», — написал Кулеба.

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Украинский министр также подчеркнул, что Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику, а символы Украины и РФ нельзя ставить на одну ступень.

Ранее сообщалось, что власти федеральной земли Берлин запретили флаги Украины и другую символику страны на акциях во время памятных мероприятий 8 и 9 мая. При этом власти Берлина также запретили символику России и сепаратистских образований, поддерживаемых Москвой.

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