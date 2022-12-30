Орбан решил взять Украину «в заложники» ради денег ЕС — Кулеба 30 декабря, 14:23 Виктор Орбан пытается давить на ЕС в своих интересах (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что прокремлевский глава правительства Венгрии Виктор Орбан решил взять Украину «в заложники» ради денег Евросоюза.

Об этом он заявил в интервью Politico.

Глава МИД объяснил, что вето, которое было наложено Будапештом на пакет финансовой поддержки Украины в размере 18 млрд евро было связано с желанием Орбана получить доступ к средствам, замороженным ЕС из-за коррупции в Венгрии и ее проблемами в вопросе верховенства права.

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«Венгрия играет в собственную игру. Она взяла Украину в заложники в своей борьбе за деньги, которые, по ее мнению, комиссия (Еврокомиссия — ред.) им должна. Хорошая новость состоит в том, что комиссия нашла способ, как сделать эту финансовую помощь Украине возможной без обеспечения голосования Венгрии, поэтому теперь мы знаем, что для критических случаев есть решение», — рассказал Кулеба.

Кроме блокирования финансовой помощи Украине, Орбан также препятствует ее евроатлантическим стремлениям, и регулярно мешает введению новых санкций против кремлевского режима.