Кулеба обсудил укрепление военного потенциала Украины во время встречи с главой Госдепа США

20 июня, 23:00
Поделиться:
Дмитрий Кулеба встретился с Энтони Блинкеном (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)

Дмитрий Кулеба встретился с Энтони Блинкеном (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 20 июня, встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В Twitter Кулеба сообщил, что в Лондоне он встретился с Блинкеном и поблагодарил США за поддержку.

«Мы обсудили следующие шаги по укреплению контрнаступательного потенциала Украины, подготовку итогов Вильнюсского саммита по перспективам членства Украины в НАТО и усиление глобальной поддержки «Формулы мира», — пишет он.

Видео дня

Как сообщает СNN, в среду и четверг Великобритания и Украина совместно проведут Конференцию по восстановлению Украины, целью которой является привлечение международных инвестиций для восстановления страны после российского вторжения.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X