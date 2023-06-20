Кулеба обсудил укрепление военного потенциала Украины во время встречи с главой Госдепа США 20 июня, 23:00 Дмитрий Кулеба встретился с Энтони Блинкеном (Фото:Dmytro Kuleba/Twitter)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 20 июня, встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В Twitter Кулеба сообщил, что в Лондоне он встретился с Блинкеном и поблагодарил США за поддержку.

«Мы обсудили следующие шаги по укреплению контрнаступательного потенциала Украины, подготовку итогов Вильнюсского саммита по перспективам членства Украины в НАТО и усиление глобальной поддержки «Формулы мира», — пишет он.

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Как сообщает СNN, в среду и четверг Великобритания и Украина совместно проведут Конференцию по восстановлению Украины, целью которой является привлечение международных инвестиций для восстановления страны после российского вторжения.