Перед саммитом G20. Кулеба обсудил с госсекретарем США и главой МИД Германии поставки оружия в Украину

6 июля, 22:24
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба перед саммитом G20 провел телефонные разговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой немецкого МИД Анналеной Бербок о поставках оружия в Украину.

В Twitter Кулеба cообщил, что обсудил шаги по ускорению поставок тяжелого вооружения из США в Украину с Блинкеном. Он также поблагодарил США за военную помощь для украинской армии.

Видео дня

«Говорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном в преддверии министерской встречи G20, на которой мы оба поставим в центр внимания российскую агрессию и предотвратим распространение Россией лжи», — отметил украинский министр.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1544731647408541698

Также в Twitter Кулеба сообщил, что говорил с Бербок о вопросах давления на РФ и разблокирования экспорта продовольствия из Украины.

Читайте также:
Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Это поражает. Как во время войны используется украинское оружие

«У меня был телефонный разговор с Анналеной Бербок накануне министерской встречи G20. Мы оба согласились оказать давление на Россию. Я подчеркнул настоятельную необходимость увеличения поставок немецких самоходных гаубиц и РСЗО в Украину», — добавил Кулеба.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1544739803408785408

Саммит стран G20 на уровне глав МИД состоится на Бали в Индонезии 7−8 июля. По данным СМИ страны-агрессора, в нем примет участие российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

https://www.youtube.com/embed/DDiWiTILptY
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Саммит G20 Дмитрий Кулеба Анналена Бербок

Эксклюзивы НВ

В подвалах ЧК, 1919 год. Рисунок Ивана Владимирова. (Фото:альбом Революция в России глазами художника Ивана Владимирова. — Лондон, 2019.)
Знакомый почерк /
Убийства гражданских, украденные ковры и экскременты в гостиной — так действовали в Украине русские большевики в 1919 году
6 июля, 21:20
События
Афантазию смогли идентифицировать только благодаря тому, что люди сообщали о собственном опыте (Фото:J. Balla Photography/Unsplash)
Видеть пустоту /
Анфантазия — как живут люди с загадочным неврологическим расстройством
6 июля, 21:00
Медицина
Народный депутат Украины Роман Костенко (Фото:Роман Костенко/Facebook)
«Автомат — это последний аргумент» /
Людьми эту войну не выиграть, Украине нужна техника — интервью с Романом Костенко
6 июля, 20:29
События
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X