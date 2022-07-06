Перед саммитом G20. Кулеба обсудил с госсекретарем США и главой МИД Германии поставки оружия в Украину 6 июля, 22:24 Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба перед саммитом G20 провел телефонные разговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой немецкого МИД Анналеной Бербок о поставках оружия в Украину.

В Twitter Кулеба cообщил, что обсудил шаги по ускорению поставок тяжелого вооружения из США в Украину с Блинкеном. Он также поблагодарил США за военную помощь для украинской армии.

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«Говорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном в преддверии министерской встречи G20, на которой мы оба поставим в центр внимания российскую агрессию и предотвратим распространение Россией лжи», — отметил украинский министр.

Также в Twitter Кулеба сообщил, что говорил с Бербок о вопросах давления на РФ и разблокирования экспорта продовольствия из Украины.

«У меня был телефонный разговор с Анналеной Бербок накануне министерской встречи G20. Мы оба согласились оказать давление на Россию. Я подчеркнул настоятельную необходимость увеличения поставок немецких самоходных гаубиц и РСЗО в Украину», — добавил Кулеба.

Саммит стран G20 на уровне глав МИД состоится на Бали в Индонезии 7−8 июля. По данным СМИ страны-агрессора, в нем примет участие российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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