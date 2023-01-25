Кулеба о решении Запада передать ВСУ танки: Новая задача Украины — западные истребители

25 января, 20:35
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Дмитрий Кулеба (Фото:Facebook/UkraineMFA)

Дмитрий Кулеба (Фото:Facebook/UkraineMFA)

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что новой задачей Украины после решения стран-партнеров передать ВСУ танки являются поставки истребителей западного образца.

В Twitter Кулеба сообщил, что созвонился с главой МЗС Польши Збигневом Рау. Украинский министр поблагодарил своего западного коллегу за решающий вклад Польши в формирование танковой коалиции.

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«Теперь новые задачи: истребители западного образца, санкции, реализация формулы мира», — написал министр.

Главы МИД также обсудили пути расширения и облегчения пассажирского и грузового железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей.

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25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams.

Накануне Кулеба говорил, что тема боевых самолетов для Украины сдвинулась с мертвой точки. До этого министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его страна рассмотрит возможность передачи Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

https://www.youtube.com/embed/VjCiPSfbgxA
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Танки МИД Украины Истребители Дмитрий Кулеба

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