Кулеба об ударе по вокзалу Краматорска: Россияне знали, что там много гражданских, это умышленная бойня 8 апреля, 13:24 Цей матеріал також доступний українською Кулеба назвал умышленной бойней удар оккупантов по вокзалу Краматорска (Фото:Владимир Зеленский/Facebook)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал «умышленной бойней» ракетный удар российских оккупантов по вокзалу Краматорска.

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«Россияне знали, что на вокзале в Краматорске полно мирных жителей, ожидающих эвакуации. Тем не менее, они ударили по нему баллистической ракетой, убив не менее 30 и ранив не менее сотни человек. Это была преднамеренная бойня», — написал он у себя в Twitter.

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Кулеба подчеркнул, что каждый военный преступник будет привлечен к ответственности.

Российские оккупационные войска обстреляли ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске. В результате погибли как минимум 27 человек, в том числе двое детей, и 30 были ранены.

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