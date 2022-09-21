Кулеба назвал единственный правильный ответ на угрозы Путина 21 сентября, 19:38 Дмитрий Кулеба (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что единственным правильным ответом на последние угрозы российского диктатора Владимира Путина будет увеличение поддержки Украины.

Об этом он написал в Twitter.

"Единственный уместный ответ на воинственные угрозы Путина - удвоить поддержку Украины. Больше санкций против России. Больше оружия Украине. Больше солидарности с украинцами. Больше выезжающих из России компаний. Больше решимости привлечь Россию к ответственности", - написал он.

Видео дня

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины, а также угрожал ядерным ударом в случае «угрозы территориальной целостности» РФ.



После этого в эфире выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом». По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине страна-агрессор решила мобилизовать 300 тысяч россиян.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.