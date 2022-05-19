«Очень тяжелая». Кулеба назвал болезнью желание европейских политиков сохранить лицо Путину 19 мая, 23:01 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Alexander Nemenov/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что желание некоторых европейских политиков сохранить лицо российскому диктатору Владимиру Путину — это тяжелая болезнь.

Война России против Украины — главные события 19 мая

«Если брать не тех, кто отрабатывает российские контракты, а тех людей, которые искренне верят в такие идеи, у них классический синдром зависимости от России», — подчеркнул украинский министр в эфире телемарафона.

Видео дня

Кулеба считает, что эти европейские политики продолжат заявлять о необходимости сохранить лицо Путину, даже если РФ начнет вырезать граждан их стран ну улицах их городов.

«Это большая болезнь, она очень тяжелая. В Европе целые слои среди интеллигенции больны этой болезнью, и вылечит их от этого только жестокая история», — сказал Кулеба.

Французский лидер Эммануэль Макрон предлагал президенту Владимиру Зеленскому пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы сохранить лицо Путину.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что подобные заявления звучали и от других европейских политиков.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.