Кулеба — о Patriot для Украины: Последний разговор Зеленского и Байдена был «патриотичным»

16 декабря, 22:51
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Cindy Liu)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Cindy Liu)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию о возможной передаче Украине ЗРК Patriot от США.

В интервью шеф-редактору Obozrevatel Оресту Сохару глава МИД сказал, что «информация есть, но [право обнародовать ее] мы оставим Белому дому». По словам Кулебы, вопрос Patriot — один из самых сложных, с которым приходилось иметь дело дипломатической команде президента Украины.

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«Могу сейчас сказать только две вещи. Во-первых, последний разговор между президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом был действительно „патриотичным“, а во-вторых, ничего невозможного не бывает. Все невозможное возможно, если тщательно, планово, по всем фронтам над этим работать. Но, безусловно, нужно всегда ждать официальных сообщений… В том, что рано или поздно это произойдет, я не сомневаюсь», — уточнил Кулеба.

Президенты Украины и США последний раз говорили 11 декабря. Тогда Владимир Зеленский призвал американского коллегу усилить помощь по укреплению и расширению эффективности ПВО Украины.

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16 декабря журналисты спросили у Байдена, отправляют ли США в Украину Patriot, на что тот ответил: «Узнаете через несколько минут».

https://twitter.com/DJJudd/status/1603813548106584064

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. Об этом могут официально объявить на этой неделе (до 18 декабря).

Инфографика: НВ

Информацию о планах передать Украине Patriot позже подтвердил журналистам неназванный представитель Пентагона.

По данным AP, США планируют отправить в Украину одну батарею ЗРК Patriot.

https://www.youtube.com/embed/3UdnJTqK04A
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Джо Байден Военная помощь Поставки оружия Украина-США Владимир Зеленский ЗРК Patriot Дмитрий Кулеба Поддержка Украины Война России против Украины

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