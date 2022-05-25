«Сначала посетите могилы украинских детей». Кулеба и Подоляк ответили на шантаж России о коридоре для экспорта зерна 25 мая, 15:55 Цей матеріал також доступний українською Из-за агрессии РФ остановился экспорт грузов из Украины, в частности сельскохозяйственной продукции (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировали на требование российского МИД отменить санкции, чтобы страна-агрессор разблокировала украинские порты.

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Ранее замминистра иностранных дел страны-агрессора Андрей Руденко заявил, что РФ готова сделать коридор для экспорта украинского зерна и другого продовольствия в обмен на снятие санкций.

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Кроме того российский чиновник добавил, что Украина обязана самостоятельно разминировать все порты.

В ответ Кулеба призвал не поддаваться на российский шантаж.

«Сейчас Россия шантажирует мир, требуя снять санкции в обмен на разблокировку украинского экспорта продовольствия. Любой иностранный политик или чиновник, который может подумать о принятии этой игры, должен сначала посетить могилы убитых украинских детей и поговорить с их родителями», — написал Кулеба в Twitter.

Также на слова Руденко отреагировал Подоляк.

«Три месяца Кремль рассказывает, что санкции — это огромное счастье и подарок для экономики. А теперь МИД РФ требует снять санкции за разблокировку украинских портов. Если санкции делают вас более сильными, зачем их отменять? Все же идет по плану, господин Руденко, не правда ли?» — пишет он.

Украинские морские порты в Черном и Азовском морях заблокированы Российской Федерацией. Из-за этого остановился экспорт грузов из Украины, в частности сельскохозяйственной продукции.

Сообщалось, что дефицит украинского зерна на мировом рынке, вызванный блокадой морских портов Россией, приведет к глобальной продовольственной панике. Мировой рост цен на продовольствие может составить 20−30%.

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