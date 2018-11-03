03 ноября 2018, суббота

"Кулак - залог победы над злом". Социалисты выдвинули Илью Киву кандидатом на президентские выборы

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Илья Кива
Илья Кива/Facebook

Илья Кива

Единым кандидатом в президенты от Социалистической партии стал Илья Кива. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В результате голосования решение о выдвижении Кивы для участия в президентских выборах было принято единогласно.

Голосование состоялось на общенациональном съезде Социалистической партии в Киеве, на котором присутствовали 2,5 тысяч человек.

Социалисты также решили изменить символику партии на изображение кулака и принять участие в местных выборах.

"Меняется курс, меняется направление нашей партии. Мы будем бороться. Кулак всегда олицетворял борьбу и единство. Этот кулак – залог победы над злом, коррупцией, преступностью. Кулак – это то, что сохранит наше будущее", — отметил И.Кива.

 

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