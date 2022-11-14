«Не Москва». Зеленский ответил на вопрос, где ВСУ могут пойти в наступление в дальнейшем 14 ноября, 13:34 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Херсон ответил на вопрос, где украинские Вооруженный силы могут пойти в наступление в дальнейшем.

Как сообщает The Guardian, на соответствующий вопрос журналистов Зеленский ответил: «Не Москва».

«Нас не интересуют территории другой страны», — отметил он.

14 ноября Зеленский прибыл в Херсон, который на днях освободили украинские силы.

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11 ноября ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже висят украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

Всего по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже подошли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

