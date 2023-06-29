«Чтобы не выглядело, что их выбрасывают на улицу». Журналист рассказал, что делает Зеленский с чиновниками, которые ему не понравились 29 июня, 18:39 По данным журналиста Романа Романюка экс-глава Укроборонпрома Юрий Гусев хочет стать послом в Бельгии или Чехии (Фото:Юрій Гусєв via Facebook)

Политический обозреватель Украинской правды Роман Романюк в интервью Radio NV рассказал, что делает президент Владимир Зеленский с чиновниками, деятельность которых на их должностях ему не понравилась, но они еще остаются «членами команды».

«Вот Зеленский считает, что там должно другое руководство, или просто человек ему там уже не нравится и ему хочется другого человека. Так, например, с Генпрокуратурой было. И многих из этих людей, которые, в принципе, показали себя членами команды, теперь назначают куда-то послами», — сказал Романюк в интервью Radio NV.

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Журналист привел пример бывшего главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина, который стал послом Китая, экс-министра обороны Андрея Тарана, который стал послом в Словении, бывшую генпрокурора Ирину Венедиктову, которая стала послом в Швейцарии, бывшего главу МИДа Вадима Пристайко, который стал послом в Великобритании и бывшего министра финансов Оксану Маркарову, которая стала послом Украины в США.

«То есть, это такая практика, которая для Зеленского очевидна: людей, которых он, в принципе, считает профессиональными, но хотел бы заменить, чтобы оно не выглядело так, что их просто выбрасывают на улицу, он отправляет их послами в какие-то страны. Справятся — хорошо, не справятся — уволят и назначат кого-то другого», — заявил он.

По словам Романюка, бывшего главу Укроборонпрома Юрия Гусева сначала собирались отправить послом на Филиппины, но сам Гусев просил Зеленского назначить его послом в европейскую страну, например, в Бельгию или Чехию.

«А с теми странами у нас серьезные как раз оборонные коммуникации и взаимоотношения, и он бы мог себя там реализовать, потому что он знает оборонку. Но, насколько понимаю, решение по этому еще не принято, и не исключено, что Гусев повторит судьбу того же Кирилла Тимошенко, который был в команде, но которого уволили без особых объяснений и причин, и какой-то новой должности он так и не получил до сих пор. Поэтому есть и такой вариант», — добавил журналист.