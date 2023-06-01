УП нашла на Лазурном берегу Левочкина, Суркисов, Кучму и мэра Краматорска — расследование 1 июня, 14:40 Казино Монте-Карло, где журналисты УП нашли Григория Суркиса (Фото:Скриншот видео УП/YouTube)

Украинская правда этой весной нашла на Лазурном берегу Франции членов и депутатов, которые были там несмотря на запрет на выезд за границу. Там заметили и второго президент Украины Леонида Кучму.

Об этом говорится в расследовании журналиста УП Михаила Ткача.

Члены правительства, нардепы и ряд других чиновников, прокуроры, судьи, представители местного самоуправления могут пересекать границу Украины только тогда, когда цель этого — служебная командировка. Весной журналист дважды посетил Французскую Ривьеру, когда искал активы российских элит — и увидел там украинцев, которые этот запрет нарушают, посещая курорт.

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Ткач показал, как 5 мая на посадку заходил чартер из Вены, на борту которого были члены запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Сергей Левочкин и Григорий Суркис.

«По информации источников УП, Левочкин и Суркис смогли получить разрешение на выезд из страны по официальным причинам для депутатской деятельности», — заявил журналист.

В пресс-службе Левочкина ответили, что после соответствующего указа он только дважды покидал Украину «для проведения медицинской операции на колене» и «в командировку». УП рассказывает, что тот действительно прилетал в аэропорт Ниццы для дальнейшего переезда в клинику, но сначала два нардепа посетили Вену, где «в деловых кругах имели встречу с олигархом Дмитрием Фирташем, а через день вместе с семьями сели на чартер».

Брата Григория Суркиса, президента ФК Динамо Игоря Суркиса также увидели на Лазурном берегу. Ткач показал Mercedes, который ждал его под казино Монте-Карло, а затем и его самого.

Фото: Скриншот видео УП/YouTube

Также УП нашла Юрия Иванющенко, который находится в розыске уже около девяти лет. СМИ еще называют его «Юрий Енакиевский». Журналист рассказал, что благодаря публикациям его дочери удалось узнать об «элитном жилом комплексе возле дворца Леонардо на берегу на границе Монако», из которого выходили дочь и жена Иванющенко. Самого экс-нардепа от Партии регионов увидели позже, когда он выходил из Rolls-Roycе.

УП заметила также второго президента Украины Леонида Кучму, который в кадре заходит в имение своего зятя Виктора Пинчука. В пресс-службе Кучмы заявили, что с февраля 2022 года он только дважды покидал Украину — в июле 2022 года и в конце апреля — начале мая 2023 года. Там говорят, что оба раза он выезжал, потому что физическое состояние Кучмы требовало медицинских вмешательств, а «на видео его сопровождает врач».

Фото: Скриншот видео УП/YouTube

Кроме этого, журналисты нашли экс-нардепа от Батькивщины Александра Табалова, нардепа депутатской группы Відновлення України Максима Ефимова, мэра прифронтового Краматорска Александра Гончаренко и других. Сначала городской глава Краматорска отрицал, что летал в Ниццу, но когда ему показали фото оттуда, то признал это.

В августе 2022 года вышла первая часть серии расследований УП Батальон Монако о топ-беглецах, а в октябре — вторая.

