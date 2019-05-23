Томас Фридман
Трамп и win-win. Что нужно знать о Китае и США
Тарас Прохасько
Новый украинец Зеленский
Владимир Спиваковский
Умные ребята. Задайте себе эти 12 вопросов
Иван Яковина
Деньги Кремля и скандал в Австрии. Две вещи, которые пугают
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Кучма заявил, что Зеленский скоро примет кадровые решения относительно состава украинской делегации в Минске

Сегодня, 19:28
366
Цей матеріал також доступний українською
Кучма заявил, что Зеленский скоро примет кадровые решения относительно состава украинской делегации в Минске - фото

Дарка Олифер

Кучма считает, что Зеленский осознает важность Нормандского формата

Экс-президент Украины, бывший представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает, что президент Владимир Зеленский вскоре назначит членов украинской делегации в ТКГ.

Об этом сообщает пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

«Я глубоко убежден, что Президент Зеленский полностью осознает как важность Нормандского формата, так и Минского процесса. Думаю, в ближайшее время он примет соответствующие кадровые решения относительно состава украинской делегации в Минске» — сказал Кучма во время встречи с завершающим свое пребывание в должности председателя СММ ОБСЕ Ертурулом Апаканом.

Теги:   Минск Леонид Кучма Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Культура

Сегодня, 22:45

img
В Крым — домой. Дневники 72-го Каннского кинофестиваля
Теннис

Сегодня, 16:52

img
Украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Страсбурге — видео
События

Сегодня, 10:52

img
Хомчак про Иловайск: Я выходил вместе с бойцами и мог погибнуть

ТОП 3

Политика

Вчера, 09:32

img
Большое интервью НВ с Андреем Богданом: «Моя задача — синхронизировать молодую команду с законодательством»
38132
Политика

Вчера, 19:29

img
Зеленский прокомментировал отказ Рады рассматривать законопроект о выборах
30660
Политика

Вчера, 14:13

img
Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
29893