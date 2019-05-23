Кучма заявил, что Зеленский скоро примет кадровые решения относительно состава украинской делегации в Минске
Сегодня, 19:28
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Экс-президент Украины, бывший представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает, что президент Владимир Зеленский вскоре назначит членов украинской делегации в ТКГ.
Об этом сообщает пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.
«Я глубоко убежден, что Президент Зеленский полностью осознает как важность Нормандского формата, так и Минского процесса. Думаю, в ближайшее время он примет соответствующие кадровые решения относительно состава украинской делегации в Минске» — сказал Кучма во время встречи с завершающим свое пребывание в должности председателя СММ ОБСЕ Ертурулом Апаканом.