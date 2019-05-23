Кучма заявил, что Зеленский скоро примет кадровые решения относительно состава украинской делегации в Минске Сегодня, 19:28 366 Цей матеріал також доступний українською Дарка Олифер Кучма считает, что Зеленский осознает важность Нормандского формата Дарка Олифер

Экс-президент Украины, бывший представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает, что президент Владимир Зеленский вскоре назначит членов украинской делегации в ТКГ.

Об этом сообщает пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

«Я глубоко убежден, что Президент Зеленский полностью осознает как важность Нормандского формата, так и Минского процесса. Думаю, в ближайшее время он примет соответствующие кадровые решения относительно состава украинской делегации в Минске» — сказал Кучма во время встречи с завершающим свое пребывание в должности председателя СММ ОБСЕ Ертурулом Апаканом.