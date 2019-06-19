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Кучма в Минске назвал условие прекращения торговой блокады Донбасса

Вчера, 18:07
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Кучма в Минске назвал условие прекращения торговой блокады Донбасса - фото

Пресс-служба президента Украины

Леонид Кучма

Представитель Украины Леонид Кучма во время заседания Трехсторонней контактной группы назвал ключевое условие для снятия экономической блокады с оккупированных районов Донбасса.

По его словам, пересмотр решения Совета национальной безопасности и обороны о торговой блокаде возможно только после возвращения законным владельцам предприятий и компании, «национализированных» боевиками террористических «ДНР/ЛНР».

«Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО», — цитирует заявление Кучмы его пресс-секретарь Дарка Олифер.

Напомним, что 5 июня после заседания ТКГ в Минске — первого при президентстве Владимира Зеленского — Леонид Кучма выступил с инициативой о снятии экономической блокады с временно оккупированных районов Донбасса.

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Заявления Кучмы вызвали резкую критику со стороны украинского политикума.

Пятый президент Украины Петр Порошенко сравнил подобные заявления с капитуляцией.

Теги:   Донбасс Леонид Кучма Переговоры в Минске Минские переговоры Контактная группа

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