«Беженцы» в Монако. Кого Михаил Ткач встретил на Лазурном берегу и какую роскошь позволяют себе власть имущие во время войны. Интервью

3 июня, 11:56
NV Премиум
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Жилой комплекс на границе Монако (Фото:Скриншот видео УП/YouTube)

Жилой комплекс на границе Монако (Фото:Скриншот видео УП/YouTube)

Автор: Дмитрий Тузов

Журналист Украинской правды Михаил Ткач уже этой весной, несмотря на запрет на выезд за границу, нашел на элитном Лазурном берегу Франции чиновников и депутатов, которые там отдыхали.

Кого можно встретить в одном из самых дорогих уголков мира и как живут власть имущие за границей, когда в стране продолжается горячая фаза войны с Россией, Ткач рассказал в интервью Radio NV.

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— Вы опубликовали третий сезон сериала под названием Батальон Монако — наблюдали за образом жизни многих, от второго президента Украины Леонида Кучмы до народных депутатов. Признайтесь честно, кто вас удивил больше всего среди этой публики?

— Не могу сказать, что я удивлен. С профессиональной точки зрения, то, что мы зафиксировали, это для меня очевидные вещи, к сожалению. А с какой-то человеческой точки зрения, когда ты оказываешься в той реальности, на том Лазурном берегу, то, конечно, шокирует буквально все. Каждый из этих случаев непонятен для гражданина.

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— Вы разобрались, какой механизм работает, когда, например, народный депутат находится за границей во время военного положения и ни в чем себе не отказывает?

Теги:   Коррупция Интервью NV Игорь Суркис Франция Леонид Кучма Госпогранслужба Украины Сергей Левочкин Монако Украинская правда Запрет на выезд Лазурный берег Радио NV Вадим Столар Выезд за границу Война России против Украины

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