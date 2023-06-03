«Беженцы» в Монако. Кого Михаил Ткач встретил на Лазурном берегу и какую роскошь позволяют себе власть имущие во время войны. Интервью 3 июня, 11:56 NV Премиум Жилой комплекс на границе Монако (Фото:Скриншот видео УП/YouTube)

Журналист Украинской правды Михаил Ткач уже этой весной, несмотря на запрет на выезд за границу, нашел на элитном Лазурном берегу Франции чиновников и депутатов, которые там отдыхали.

Кого можно встретить в одном из самых дорогих уголков мира и как живут власть имущие за границей, когда в стране продолжается горячая фаза войны с Россией, Ткач рассказал в интервью Radio NV.

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— Вы опубликовали третий сезон сериала под названием Батальон Монако — наблюдали за образом жизни многих, от второго президента Украины Леонида Кучмы до народных депутатов. Признайтесь честно, кто вас удивил больше всего среди этой публики?

— Не могу сказать, что я удивлен. С профессиональной точки зрения, то, что мы зафиксировали, это для меня очевидные вещи, к сожалению. А с какой-то человеческой точки зрения, когда ты оказываешься в той реальности, на том Лазурном берегу, то, конечно, шокирует буквально все. Каждый из этих случаев непонятен для гражданина.

— Вы разобрались, какой механизм работает, когда, например, народный депутат находится за границей во время военного положения и ни в чем себе не отказывает?