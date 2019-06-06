Кучма разъяснил заявление про запрет отвечать на огонь боевиков Сегодня, 17:19 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Леонид Кучма пресс-служба президента Украины

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма уточнил свое заявление о запрете отвечать на огонь боевиков во время режима тишины.

По словам Кучмы, силы ООС не должны отвечать на обстрелы, исходящие со стороны гражданских объектов.

«Украинская сторона не будет отвечать на провокационные обстрелы, исходящие со стороны гражданских объектов ОРДЛО… Скажите, пожалуйста, мы можем, если видим, что это происходит, например, из детского сада, давать ответ?», — цитирует Кучму Интерфакс-Украина.

Представитель Украины добавил, что на заседании в Минске стороны поручили подгруппе по безопасности подготовить до 19 июня документ, в котором будут определены меры, которые позволят сделать режим прекращения огня на Донбассе стабильным.

Кучма отметил, что на минувшем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске вопрос миротворческой миссии на Донбассе не обсуждался.

5 июня представители ТКГ на переговорах в Минске договорились относительно подготовки нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.



Представитель Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

Также Кучма выступил с инициативой о снятии экономической блокады с временно оккупированных районов Донбасса.

Заявления Кучмы вызвали резкую критику со стороны украинского политикума.

Пятый президент Украины Петр Порошенко сравнил подобные заявленияс капитуляцией.