Кучма объяснил, почему назначал главами АП Табачника и Медведчука

Леонид Кучма заявил, что когда он назначал Дмитрия Табачника и Виктора Медведчука главами АП, они были эффективными и профессиональными (Фото: vnz.org.ua, Zelenskiy / Official via Telegram)

«Когда я занял должность премьера, Табачник уже был в пресс-службе секретариата Кабмина. Затем он помогал мне в том, что сейчас называют „электоральными технологиями“, ведь я был не политиком, а ракетно-космическим конструктором. Тогда Табачник работал профессионально и эффективно, поэтому после победы на президентских выборах я назначил его руководителем АП», — заявил Кучма в интервью BBC Украина.

Он отметил, что Табачник начал «постепенно злоупотреблять» новой должностью и был уволен, когда в 1996 году появились доказательства этих злоупотреблений.

«С Медведчуком я познакомился во времена его депутатства. В начале 2000-го он был одним из лидеров „бархатной революции“ в Верховной Раде, когда от ее руководства навсегда были отстранены представители лево-коммунистического лагеря. А еще у Медведчука была репутация ведущего юриста. Поэтому когда после парламентских выборов 2002-го у меня возникла потребность в новом руководителе АП, я выбрал именно его: выходец из депутатского корпуса мог стать эффективным в налаживании сотрудничества с Радой, отношения с которой для меня были всегда важны», — сообщил второй президент Украины.

Кучма объяснил, что при отборе кадров ориентировался на их эффективность и профессионализм, и Табачник и Медведчук отвечали этим критериям: были эффективными бюрократами и вели себя и высказывались в его присутствии, как государственники.

«Их антиукраинская эволюция в „годы Януковича“ была для меня достаточно неожиданной и крайне неприятной. Но дальнейшая прямая „измена“ Табачника и Медведчука шоком для меня не стала, потому что была уже ожидаемой и логичной. Я прекратил любое общение с обоими за много лет до полномасштабного вторжения. А теперь просто вычеркнул их из своей памяти и жизни», — заявил также второй президент Украины.

Дмитрий Табачник занимал должность второго главы Администрации Президента Украины (1994−1996), дважды был вице-премьером в правительствах Виктора Януковича (2002−2003 и 2006−2007), а также занимал должность министра образования и науки в первом и втором правительствах Николая Азарова (11 марта 2010 — 23 февраля 2014). С последней должности был уволен постановлением Верховной Рады Украины № 765-VII без обсуждения. С 2014 года скрывается от украинских правоохранителей в России, с июля 2015 года находится во всеукраинском розыске. Имеет пророссийские взгляды и находится под санкциями Евросоюза за незаконное присвоение государственных средств.

Виктор Медведчук был нардепом II-IV и IX-го созывов. С февраля 2000 по декабрь 2001 года был первым заместителем председателя Верховной Рады, а с 2002 по 2005 — главой Администрации президента. Был также украинским олигархом, владельцем телеканалов Перший незалежний, 112 Украина, ZIK и NewsOne и одним из руководителей на данный момент запрещенной пророссийской партии Оппозиционная платформа — За жизнь.

В январе на встрече с представителями Международного медиасовета в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного вторжения Россия хотела заменить его на посту президента на Медведчука.

12 апреля 2022 года Медведчука задержали на западной границе Украины, когда он пытался сбежать. В сентябре 2022 года Украина передала Медведчука России в обмен на 200 защитников Мариуполя. Тогда пятерых командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, а в обмен на других бойцов Украина отдала стране-агрессору Медведчука.

Медведчук также был адвокатом украинского поэта Василия Стуса и его обвиняют в саботировании защиты, в результате чего Стус был заключен и, в конце концов, погиб в тюрьме 4 сентября 1985 года. Кроме того, в 2004 году Медведчук стал кумом российского диктатора Владимира Путнина, который является крестным отцом дочери Виктора Медведчука Дарьи.

В январе 2023 года президент Владимир Зеленский лишил Медведчука гражданства Украины. Также Медведчука лишили мандата, арестовали его имущество в Украине и объявили против него санкции в Украине и ЕС, Кроме того, он является фигурантом ряда уголовных дел, в частности дела о государственной измене и разграблении национальных ценностей.