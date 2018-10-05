Кучма рассказал, кто может его заменить в контактной группе по Донбассу

Кучма считает, что в контактной группе его может заменить Руслан Демченко

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что его место в Трехсторонней контактной группе может занять советник президента Украины, бывший первый заместитель министра иностранных дел Руслан Демченко.

В то же время, по словам Кучмы, окончательное решение принимает действующий президент, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я уже свое мнение высказывал, что со мной всегда был советник президента Руслан Демченко, он профессионал, дипломат со стажем, был еще первым заместителем министра иностранных дел, и послом был. Но я еще раз говорю - это мое мнение", - сказал он.

Кучма также выразил уверенность, что работа контактной группы продолжится: "Трехсторонняя контактная группа будет продолжаться. Ничего падать с неба не будет и мешать особо не будет. Главное, чтобы результаты мы получали, но… надежды мало".

Напомним, 2 октября из-за возраста 80-летний Леонид Кучма завершил свою работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Он был представителем Украины в ТКГ на общественных началах более четырех лет.