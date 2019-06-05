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Кучма прокомментировал переговоры по новому режиму тишины на Донбассе

Вчера, 19:13
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Кучма прокомментировал переговоры по новому режиму тишины на Донбассе - фото

Фонд Украина

Леонид Кучма

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма прокомментировал переговоры по новому режиму тишины на Донбассе, который намерены ввести в действие после 19 июня 2019 года.

По словам Кучмы, стороны должны сегодня показать всему миру, что действительно хотят этого «режима тишины».

Кучма добавил, что украинская делегация приехала с «дорожной картой» от президента Владимира Зеленского.

«Были посылы такие, что президент действительно хочет, чтобы был мир в том регионе. С соответствующими приказами я сюда приехал … и выразил все пожелания, которые услышал от президента и которые знаю сам. Их просто надо решать», — цитирует Кучму Интерфакс-Украина.

5 июня представители Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Договор могут подписать уже на следующем заседании ТКГ 19 июня.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму председателем украинской стороны в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Кучма уже был представителем Украины в ТКГ в 2014—2018 годах.

Теги:   Донбасс Леонид Кучма

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