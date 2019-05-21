Кучма предостерег Зеленского от выполнения ультиматумов РФ: Тогда долго не проработаете
Второй президент Украины Леонид Кучма предостерег главу государства Владимира Зеленского от выполнения ультиматумов РФ.
По словам Кучмы, все проблемы войны и мира — в руках одного человека — президента РФ Владимира Путина.
«Какие бы со своей стороны мы ни давали контрпредложения — все в тумане, ведь идти на компромисс, подняв руки, — думаю, это не устроит Украину. Тем более, если так будет, то сегодняшний президент долго не проработает — по политическим мотивам, как вы понимаете. А сегодня со стороны Российской Федерации пока один язык — ультиматум, другого, к сожалению, нет», — цитирует Кучму Интерфакс-Украина.
20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.
Во время встречи з делегацией США Зеленский призвал Вашингтон ужесточить санкции против РФ.