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Кучма предостерег Зеленского от выполнения ультиматумов РФ: Тогда долго не проработаете

Сегодня, 16:47
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Кучма предостерег Зеленского от выполнения ультиматумов РФ: Тогда долго не проработаете - фото

Фонд Україна

Леонид Кучма

Второй президент Украины Леонид Кучма предостерег главу государства Владимира Зеленского от выполнения ультиматумов РФ.

По словам Кучмы, все проблемы войны и мира — в руках одного человека — президента РФ Владимира Путина.

«Какие бы со своей стороны мы ни давали контрпредложения — все в тумане, ведь идти на компромисс, подняв руки, — думаю, это не устроит Украину. Тем более, если так будет, то сегодняшний президент долго не проработает — по политическим мотивам, как вы понимаете. А сегодня со стороны Российской Федерации пока один язык — ультиматум, другого, к сожалению, нет», — цитирует Кучму Интерфакс-Украина.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Во время встречи з делегацией США Зеленский призвал Вашингтон ужесточить санкции против РФ.

Спецтема   Зеленский — новый президент

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