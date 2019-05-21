Кучма предостерег Зеленского от выполнения ультиматумов РФ: Тогда долго не проработаете Сегодня, 16:47 1507 Цей матеріал також доступний українською Фонд Україна Леонид Кучма Фонд Україна

Второй президент Украины Леонид Кучма предостерег главу государства Владимира Зеленского от выполнения ультиматумов РФ.

По словам Кучмы, все проблемы войны и мира — в руках одного человека — президента РФ Владимира Путина.

«Какие бы со своей стороны мы ни давали контрпредложения — все в тумане, ведь идти на компромисс, подняв руки, — думаю, это не устроит Украину. Тем более, если так будет, то сегодняшний президент долго не проработает — по политическим мотивам, как вы понимаете. А сегодня со стороны Российской Федерации пока один язык — ультиматум, другого, к сожалению, нет», — цитирует Кучму Интерфакс-Украина.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Во время встречи з делегацией США Зеленский призвал Вашингтон ужесточить санкции против РФ.