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Кучма посоветовал Зеленскому меньше говорить и больше делать

Вчера, 16:23
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Кучма посоветовал Зеленскому меньше говорить и больше делать - фото

Фонд Украина

Леонид Кучма

Второй президент Украины Леонид Кучма советует главе государства Владимиру Зеленскому больше действовать и меньше говорить.

По мнению Кучмы, под руководством нового президента будет сформирована профессиональная команда.

«Президенту новому я желаю меньше говорить и больше делать. Мы послушали о его первых шагах — верной дорогой, как раньше говорили, идете, товарищи. Так что дай Бог ему на этом пути успеха. Я знаю этого человека (Зеленского — Ред.), его главные добродетели — он честный и порядочный, чего нам сегодня крайне не хватает», — цитирует Кучму Интерфакс-Украина.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Команда Зеленского считает, что оптимальной датой проведения выборов является 21 июля.

Теги:   Леонид Кучма Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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