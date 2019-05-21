Кучма посоветовал Зеленскому меньше говорить и больше делать Вчера, 16:23 842 Цей матеріал також доступний українською Фонд Украина Леонид Кучма Фонд Украина

Второй президент Украины Леонид Кучма советует главе государства Владимиру Зеленскому больше действовать и меньше говорить.

По мнению Кучмы, под руководством нового президента будет сформирована профессиональная команда.

«Президенту новому я желаю меньше говорить и больше делать. Мы послушали о его первых шагах — верной дорогой, как раньше говорили, идете, товарищи. Так что дай Бог ему на этом пути успеха. Я знаю этого человека (Зеленского — Ред.), его главные добродетели — он честный и порядочный, чего нам сегодня крайне не хватает», — цитирует Кучму Интерфакс-Украина.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Команда Зеленского считает, что оптимальной датой проведения выборов является 21 июля.