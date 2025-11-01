Кучма ответил, считает ли себя «отцом украинского олигархата»

«Нет, не согласен. Не знаю, что вы вкладываете в термин „олигархат“. Олигархом можно назвать любого крупного бизнесмена, который вам не нравится. В пиар-технологиях так часто и делают ради создания негативного имиджа. С 2021 года в Украине есть четкие юридические критерии того, кто является олигархом. Во время моего президентства этим критериям не соответствовал ни один из бизнесменов», — заявил Кучма в интервью BBC Украина.

Он отметил, что справедливее было бы назвать его «отцом» земельной, аграрной и других реформ, которые способствовали созданию в Украине широкой прослойки собственников, что является основой любого современного демократического и рыночного общества.

«Мы дали возможность стать ими десяткам миллионов наших граждан, и представители малого и среднего бизнеса этим воспользовалась. А вот приобретение индустриальных гигантов не только требовало гигантских средств, но и определялось правовыми предпосылками, созданными задолго до моего президентства, потому что еще в 1992 году Верховная Рада решила, что приватизировать предприятия можно только в форме целостных имущественных комплексов, чтобы сохранить занятость работников и функциональность предприятий», — заявил второй президент Украины.

Он напомнил, что в итоге около 75% стоимости активов безвозмездно передавалась в виде приватизационных и льготных бумаг членам трудовых коллективов, но эти сертификаты сразу же начали за бесценок скупать владельцы будущих крупных бизнесов на «черном», а не фондовом рынке, потому что Рада на тот момент еще не создала фондовый рынок.

«Но еще раз подчеркну: крупный бизнесмен не является синонимом „олигарха“. В свое время я очень хотел, чтобы наши промышленные гиганты не перешли иностранцам, а остались в украинских руках. И я рад, что в итоге украинская индустрия осталась украинской и не повторила судьбу некоторых экономик постсоветских стран, которые „на корню“ принадлежат россиянам. Я действительно высоко ценю большинство крупных бизнесменов, которые сформировались во время моего президентства. Что бы ни говорили о них, они делали большое дело, поднимая из лома полуразвалившиеся советские предприятия, а впоследствии и начав строить заводы нового поколения», — добавил Кучма.

Он также утверждает, что видит принципиальную разницу между крупными бизнесменами, которые появились во времена его президентства, и теми, кто начал «дерибан» рынка уже во времена Януковича, входя в его окружение.

«Первое поколение строило, второе „отжимало“. Кстати, большинство из первого поколения так называемых олигархов сегодня работает на Украину и помогает нашей армии, а большинство из „новых донецких“ перебежало к нашему врагу. Конечно, это не абсолютное правило, из него есть исключения, которые лишь подтверждают его», — подчеркнул второй президент Украины.