Янукович был приемлемым премьером, но оказался ужасным президентом — Кучма
Виктор Янукович во время пресс-конференции в России в феврале 2019 года (Фото: Скриншот Россия 24)
Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что считает, что Виктор Янукович был приемлемым премьер-министром Украины, но ужасным президентом.
В интервью BBC Украина Кучма заявил, что не считает, что «открыл Януковичу двери» в большую политику, потому что при его президентстве сменились семь премьеров и это не значит, что всем он «открывал двери».
«К тому же на момент назначения Янукович уже был политической фигурой заметного калибра. Согласно Конституции образца 1996 года, Украина была президентско-парламентской республикой, поэтому пост премьера был больше техническим, чем политическим», — отметил второй президент Украины.
Он также рассказал, что сначала хотел предложить на должность премьера Сергея Тигипко, но за это назначение не было голосов в Раде, а сам Тигипко, в конце концов, отказался.
«Так возникла кандидатура Януковича, который на тот момент достиг неплохих результатов как донецкий губернатор и уже был лидером влиятельной партийной группы в Раде. Особых предостережений относительно него я не имел. Даже Наша Украина Ющенко до последнего дня перед утверждением Януковича премьером не исключала своего голосования за него», — объяснил Кучма.
Он также сказал, что пока Янукович не начал «раскручивать свои президентские амбиции» он был доволен работой его правительства, особенно экономическим блоком.
«Янукович действительно был вполне приемлемым премьером. И оказался действительно ужасным президентом. Но я изначально очень сдержанно относился к его президентским перспективам. Более того: во время Оранжевой революции прямо призывал его снять кандидатуру. Поэтому если какой-то президент и продвигал Януковича, то его фамилия не Кучма, а Путин», — подытожил второй президент Украины.
Виктор Янукович дважды занимал должность премьер-министра Украины (2002−2005, 2006−2007), возглавлял ныне запрещенную Партию регионов (2003−2010, почетный председатель до 2014).
В 2004 году после массовых фальсификаций на выборах и Оранжевой революции проиграл в повторном втором туре выборов президента Украины Виктору Ющенко, в 2010 году победил на президентских выборах.
В октябре 2010 года на тот момент подконтрольный Януковичу Конституционный суд восстановил действие Конституции Украины 1996 года, изменив форму правления в Украине с парламентско-президентской на президентско-парламентскую. В 2017 году Генпрокуратура расценила эти действия как госпереворот и незаконный захват власти.
Отказ Януковича от ранее объявленного им курса на евроинтеграцию Украины и разгон первых протестов против этого решения спровоцировали Революцию Достоинства. После расстрела силовиками большого количества людей на Майдане 21 февраля 2014 года Янукович подписал соглашение с лидерами оппозиции, которое предусматривало, в частности, возвращение к Конституции 2004 года и внеочередные президентские выборы. В ответ протестующие потребовали от Януковича досрочно уйти в отставку.
По данным видеонаблюдения подготовка Януковича к побегу началась в его резиденции Межигорье 19 февраля, когда между властью и оппозицией еще велись переговоры. По данным видеонаблюдения, 21 февраля в 21:24 Янукович лично проконтролировал вывоз вещей и покинул Межигорье, очевидно не планируя туда возвращаться.
25 февраля 2014 года на тот момент генеральный прокурор Украины Олег Махницкий сообщил, что Виктор Янукович объявлен в розыск по подозрению в массовых убийствах людей с отягчающими обстоятельствами в соответствии с частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса. 27 февраля появилась информация, что Янукович находится в России, куда добрался по морю вместе со своим сыном Виктором.
4 февраля 2015 года Верховная Рада 281 голосом лишила Януковича звания президента Украины. Сейчас Янукович признан виновным в государственной измене и приговорен к 13 годам лишения свободы, скрывается в России.