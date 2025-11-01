Кучма рассказал, как менялось его отношение к войне России против Украины в течение 11 лет

Второй президент Украины Леонид Кучма рассказал, как в течение 11 лет менялось его отношение к войне России против Украины.

«В марте 2014-го этими словами (которые определяют отношение к войне — ред.) для меня были „ярость“ и „стыд“: ярость на Россию, стыд за нашу неготовность и нерешительность. Украинские солдаты, которых ставили на колени какие-то „зеленые человечки“, — картина, за которую я до сих пор испытываю жгучий стыд», — описал Кучма свои эмоции в начале российской военной агрессии против Украины в интервью BBC Украина.

Главными эмоциями после начала российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года второй президент Украины назвал «боль» и «гордость».

«Боль за наши жертвы — за героев, которые закрыли собой страну в первые дни российского нашествия, и за мирных людей, которых похоронили руины варварских и тогда почти безнаказанных бомбардировок. А гордость — за невероятное единство нации, которое тогда проявили все: и армия, и общество, и власть», — объяснил он.

По состоянию на сейчас главными эмоциями Кучма назвал «надежду» и «тревогу».

«Надежда, потому что многие признаки позволяют надеяться, что война таки движется к концу. А тревога, потому что война еще далеко не закончилась, а необходимое для борьбы единство где-то уже „пошло трещинами“. И хоть общество остается в целом сплоченным, внутри начинаются какие-то „разборки“, в политикуме разворачиваются популистские процессы, пошли разговоры о выборах, уже планируют, как делить власть и нацеливаются на „булаву“. Люди добрые, рано!» — заявил второй президент Украины.

В августе 2022 года Кучма заявлял, что в феврале 2022 года избежать полномасштабного вторжения РФ в Украину можно было бы, только пойдя на условия путинского ультиматума.

«Тогда было бы не вторжение, а постепенное покорение нашего государства, его плановая оккупация. И Буча тогда была бы в итоге не только в Буче, а по всей стране, везде, куда зашел бы российский оккупант», — подчеркнул тогда он.