«Не зря люди говорят: На себе не показывай!» Кучма рассказал, как относится к шуткам Зеленского о себе

3 ноября, 01:47
Второй президент Украины Леонид Кучма рассказал, как относится к шуткам нынешнего президента Украины Владимира Зеленского времен, когда тот выступал на сцене.

«Да все эти шутки были прекрасными! Я всегда над ними искренне смеялся. И не я один. Похоже, судьба тоже улыбнулась и тот, кто показывал президента на сцене, уже в жизни стал президентом. Видимо, таки не зря люди говорят: „На себе не показывай!“»" - сказал Кучма в интервью BBC Украина.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский до 2019 года никогда не занимался политикой. Он был актером, продюсером и совладельцем Студии Квартал 95.

Многие озвученные Зеленским со сцены шутки, в том числе политические, стали скандальными.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Зеленский Леонид Кучма

