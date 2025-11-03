«Не зря люди говорят: На себе не показывай!» Кучма рассказал, как относится к шуткам Зеленского о себе
Владимир Зеленский пародирует Леонида Кучму в эфире 1+1 (Фото: Кадр видео 1+1)
Второй президент Украины Леонид Кучма рассказал, как относится к шуткам нынешнего президента Украины Владимира Зеленского времен, когда тот выступал на сцене.
«Да все эти шутки были прекрасными! Я всегда над ними искренне смеялся. И не я один. Похоже, судьба тоже улыбнулась и тот, кто показывал президента на сцене, уже в жизни стал президентом. Видимо, таки не зря люди говорят: „На себе не показывай!“»" - сказал Кучма в интервью BBC Украина.
Нынешний президент Украины Владимир Зеленский до 2019 года никогда не занимался политикой. Он был актером, продюсером и совладельцем Студии Квартал 95.
Многие озвученные Зеленским со сцены шутки, в том числе политические, стали скандальными.