Кучма: Нет никакой экономической блокады Донбасса Сегодня, 16:47 Цей матеріал також доступний українською Фонд Украина Леонид Кучма Фонд Украина

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что никакой экономической блокады Донбасса нет.

По словам Кучмы, решением СНБО Украины введено временное ограничение на перемещение товаров.

«Нет никакой экономической блокады. Уважаемое общество, почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны, и потом указ (пятого президента Украины Петра Порошенко — Ред.). Это временное запрещение перемещения грузов через линию столкновения. Какая это блокада?» — цитирует Кучму Интерфакс-Украина.

5 июня представители ТКГ на переговорах в Минске договорились относительно подготовки нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.



Представитель Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

Также Кучма выступил с инициативой о снятии экономической блокады с временно оккупированных районов Донбасса.

Заявления Кучмы вызвали резкую критику со стороны украинского политикума.

Пятый президент Украины Петр Порошенко сравнил подобные заявления с капитуляцией.