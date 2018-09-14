Кучма: Не думаю, что обмены пленными будут до президентских выборов в Украине

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске и второй президент страны Леонид Кучма не ожидает обмена пленными до проведения президентских выборов в 2019 году.

Об этом он сказал в кулуарах 15-го форума YES в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

"Я не думаю, что какие-то обмены будут до выборов президентских", - уточнил он журналистам.

Голосование на выборах президента Украины пройдет 31 марта 2019 года, выборы Верховной Рады - 27 октября 2019 года.

Напомним, 27 декабря 2017 года на КПВВ Майорск в районе Горловки состоялся масштабный обмен пленными - 74 украинца обменяли на 306 боевиков.