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Быть твердыми, но не провокативными. Экс-глава ЦРУ прокомментировал идею Кучмы о запрете на ответный огонь

Сегодня, 10:24
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Александр Медведев / НВ

Дэвид Петреус возглавлял ЦРУ в эпоху президентства Барака Обамы

Генерал армии США Дэвид Петреус, бывший глава ЦРУ, в интервью журналу НВ прокомментировал нашумевшее предложение Леонида Кучмы о запрете отвечать на огонь пророссийских боевиков на Донбассе.

Ранее Кучма, которого президент Владимир Зеленский недавно назначил представителем Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

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«Я не знаю повода для этого высказывания и контекста, в котором оно произнесено, но, основываясь на практическом опыте, думаю, главное в том, чтобы справляться с российской армией, взаимодействовать с США и другими странами. Нужно быть достаточно твердым, но не быть при этом провокативным», — дал совет Украине и выразил личную оценку заявлению Кучмы генерал Дэвид Петреус.

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По его словам, Россия действительно имеет военную мощь, намного превосходящую украинскую.

«Поэтому, возможно, то, как экс-президент Кучма видит эту ситуацию, имеет некоторый смысл. Но давайте признаем все то, что украинские военные силы уже сделали, и также давайте подумаем о том, что Россия, возможно, предполагает сделать — мы можем об этом судить, исходя из ее действий в Крыму, в Беларуси, в Восточной Молдове», — предложил экс-глава ЦРУ, ранее командовавший военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане.

Петреус напомнил, что Россия хочет «не столько захватить Украину прямым вторжением, сколько расшатывать ее различными методами извне и изнутри», и в связи с этим подчеркнул особую важность последовательных демократических реформ в Украине.

Читайте полную версию интервью с Дэвидом Петреусом в свежем номере журнала НВ — № 23 от 26 июня 2019 года.

Теги:   Российско-украинский конфликт Российская агрессия Война на Донбассе Украина-Россия Журнал НВ США Дэвид Петреус

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