«Уровень разрушения космический». Причины и последствия подрыва Каховской ГЭС россиянами и восстановление Украины после войны — интервью NV с Кубраковым 10 июня, 10:11 Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков (Фото:Александр Кубраков via Facebook)

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков во время мероприятия Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины рассказал о своей поездке на Херсонщину после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.



Министр удивился сомнениям мира в том, что виновником теракта является Россия и ее диктатор Владимир Путин — ведь о заминировании Каховской ГЭС оккупантами и возможности ее подрыва президент Зеленский говорил еще в октябре прошлого года.

Видео дня

Он назвал главным приоритетом после катастрофы обеспечение водой крупных городов, которые осуществляли ее забор из Каховского водохранилища, и констатировал, что еще рано говорить об убытках из-за трагедии.

Также Кубраков заявил, что по крайней мере половину из космических сумм на восстановление Украины после войны должна будет заплатить Россия, и описал алгоритм восстановления деоккупированных территорий.

— Рад приветствовать у нас здесь сейчас вице-премьера, министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова. Александр, большое спасибо вам, что вы смогли приехать к нам. Я знаю, что вы только что вернулись из Херсона. Знаю, что вы были вынуждены приехать на совещание утром к президенту. Какие ваши личные впечатления от поездки в Херсон? И какие последствия вы предвидите?