Как в Израиле. В Украине после войны проектирование новых домов должно происходить уже с укрепленным подземным паркингом — министр 31 марта, 16:43 Цей матеріал також доступний українською Кубраков посетил Харьков (Фото:Александр Кубраков/Facebook)

В Украине после войны проектирование новых домов должно происходить уже с укрепленным подземным паркингом, подобно тому как делают в Израиле.

Война России против Украины — главные события 31 марта



Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Будем иметь возможность переосмыслить и перезапустить жизнедеятельность пострадавших городов. Опыт войны подтверждает, что проектирование новых домов должно происходить уже с укрепленным подземным паркингом (вроде того, как это делают в Израиле), с использованием энергосберегающих технологий», — сказал он.

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Кубраков заявил, что в Харькове в настоящее время разрушены почти 1300 жилых многоэтажных домов, 70 школ, 54 садика, 16 больниц. Аналогичный масштаб разрушений претерпели и другие города в зоне боевых действий.



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