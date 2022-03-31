Как в Израиле. В Украине после войны проектирование новых домов должно происходить уже с укрепленным подземным паркингом — министр

31 марта, 16:43
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Кубраков посетил Харьков (Фото:Александр Кубраков/Facebook)

Кубраков посетил Харьков (Фото:Александр Кубраков/Facebook)

В Украине после войны проектирование новых домов должно происходить уже с укрепленным подземным паркингом, подобно тому как делают в Израиле.

Война России против Украины — главные события 31 марта

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Будем иметь возможность переосмыслить и перезапустить жизнедеятельность пострадавших городов. Опыт войны подтверждает, что проектирование новых домов должно происходить уже с укрепленным подземным паркингом (вроде того, как это делают в Израиле), с использованием энергосберегающих технологий», — сказал он.

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https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/2091054541066130

Кубраков заявил, что в Харькове в настоящее время разрушены почти 1300 жилых многоэтажных домов, 70 школ, 54 садика, 16 больниц. Аналогичный масштаб разрушений претерпели и другие города в зоне боевых действий.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мининфраструктуры Александр Кубраков Война России против Украины

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