Кто в команде. Что известно о советниках и экспертах Владимира Зеленского Сегодня, 12:50 4330 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Наталья Кравчук / НВ Иван Баканов, глава штаба Владимира Зеленского (справа) в офисе кандидата Наталья Кравчук / НВ

Словосочетание "команда Зеленского" за время избирательной кампании 2019 стало нарицательным, ведь позицию Владимира Зеленского в большинстве случаев озвучивают представители его штаба.

Во вторник, 9 апреля, все тот же штаб кандидата представил расширенный список экспертов и советников Зеленского по ряду ключевых сфер общественно-политической жизни.



НВ рассказывает, что известно об этих людях – ближайшем профессиональном окружении фаворита первого тура выборов.

Эксперты

Владимир Шульмейстер - вопросы транспорта и инфраструктуры

С декабря 2014 по декабрь 2015-го Шульмейстер работал первым заместителем министра инфраструктуры Украины.

До прихода на госслужбу Шульмейстер сделал карьеру в частном секторе, хотя началась она в научной среде. Будущий замминистра, инженер-механик по специальности, в середине 90-х уехал из Украины в аспирантуру в Нидерланды (Делфтский технический университет).

Защитив диссертацию, Шульмейтер довольно быстро оставил карьеру ученого. С 1998 года он сменил несколько менеджерских должностей в нидерландском банке MeesPierson Bank, затем руководил швейцарской консалтинговой компанией ComFi Solutions SA.

В 2000-х Шульмейтер вернулся в Украину, где несколько лет работал на руководящих постах в группе компаний Фокстрот, а также занимался частными инвестициями.

Проработав год на должности замминистра инфраструктуры Андрея Пивоварского, ушел из правительства по собственному желанию.

Александр Харебин - общеполитические вопросы, информационная и языковая политика

До мая 2017 года Харебин два года работал первым заместителем гендиректора Национальной телекомпании Украины, был уволен в связи с реорганизацией НТКУ и сокращением должности.

Накануне Революции Достоинства, когда Сергей Курченко - младоолигарх времен президента Виктора Януковича – выкупил украинский медиахолдинг UMH, Харебин вошел в обновленный состав набсовета холдинга и был назначен его операционным директором. Это произошло осенью 2013 года.

До того Харебин занимал должность гендректора журнала Эксперт Украина, возглавлял ряд других медиа проектов. В своем профайле на российском портале Сноб он указал, что окончил киевское Суворовское военное училище и Киевский институт международных отношений.

Олег Бондаренко - правовые вопросы и вопросы экологии



Бондаренко - глава общественной организации Зеленый фонд, которая называет своей целью защиту экологических прав граждан и окружающей среды.

На сайте организации указано, что Олег Бондарено – "профессиональный юрист с 25-летним стажем", который имеет опыт защиты клиентов, пострадавших вследствие экологических катастроф.

Руслан Рохов - местное и региональное развитие

Рохов- глава правления общественной организации Агенція Спільні зусилля (стремится внедрять новую управленческую культуру в украинских городах), основанной в 2015 году.

Он также является руководителем проекта Школа мэров, который дает участникам представление о современной работе муниципалитетов успешных европейских городов и обучает азам местного управления.

В 2013 году Рохов намеревался участвовать в выборах депутатов Хмельницкого облсовета, но снял свою кандидатуру. Позже баллотировался на должность мэра Хмельницкого. В 2018-м Рохов участвовал в телешоу Кандидат на телеканале 112.

Вадим Галайчук – правовые вопросы



Галайчук - основатель юридической компании Hillmont Partners, а также замглавы одного из комитетов Ассоциации юристов Украины. Он адвокат и эксперт в области конституционного, административного и избирательного права, на сайте компании отмечен его опыт в обслуживании компаний энергетического сектора.

Ранее Вадим Галайчук работал юрисконсультом партии Наша Украина. Окончил юридический факультет КНУ имени Т. Шевченко и получил степень магистра в Университете штата Мичиган (США).

Даниил Гетманцев – вопросы налоговой политики, публичных финансов и банковского права

Гетманцев является почетным президент юридической фирмы Jurimex, а также руководит в ней направлением банковского и финансового права.

Доктор юридических наук, высшее образование получил в КНУ им. Т.Шевченко, впоследствии преподавал в этом университете.

Член Европейской ассоциации налоговых профессоров, Гетманцев также входил в состав научно-консультативных советов при Верховном суде и Высшем административном суде Украины.

Александр Мережко - E-government и вопросы предложенного Зеленским "народовластия"

Доктор юридических наук, Мережко заведует кафедрой права Киевского национального лингвистического университета. Преподавал в нескольких университетах Польши.

Его специализация - философия и теория международного права и гражданского права.

Советники

Александр Данилюк – экс-министр финансов

Министерство финансов Данилюк возглавлял два года (с апреля 2016-го). Ушел из правительства после конфликта с премьером Владимиром Гройсманом – в том числе из-за взглядов на реформирование Государственной фискальной службы.

Именно при Данилюке был национализирован ПриватБанк, входящий в сферу влияния олигарха Игоря Коломойского.

Данилюк – сторонник либертарианских экономических взглядов. Является одним из основателей Центра свободной экономики имени грузинского реформатора Кахи Бендукидзе. До прихода на госслужбу работал, среди прочего, и в Лондоне – возглавлял проекты компании McKinsey, а также британский инвестиционный фонд Rurik Investment.

Айварас Абромавичюс – экс-министр экономического развития и торговли

Почти полтора года проработал министром экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка,

Абромавичюс – литовец, перед назначением в Кабмин получил украинское гражданство. До прихода на госслужбу в Украине сделал карьеру в корпоративном секторе стран Балтии: сотрудничал с крупнейшим эстонским банком Hansabank, работал управляющим в шведской инвестиционной компании East Capital (в том числе возглавлял ее офис в Киеве).

Подал в отставку с должности министра из-за нежелания "быть ширмой для откровенной коррупции или подконтрольной марионеткой для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль над государственными деньгами". При этом уличил Игоря Кононенко, соратника президента Петра Порошенко, в блокировании работы его министерства.

Руслан Рябошапка - экс-заместитель министра юстиции

В июне 2017 года Рябошапка подал в отставку с должности члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, на которой проработал чуть больше года.

До этого Рябошапка строил последовательную карьеру в госорганах. Еще в конце 90-х он работал консультантом в Министерстве юстиции; занимал пост замначальника отдела госдепартамента по вопросам исполнения наказаний.

В 2000-х работал на ряде руководящих позиций в департаментах Минюста. В 2010 году возглавил новосозданное Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабмина. Впоследствии отвечал за анализ антикоррупционной политики в Transparency International Украина. А вскоре после Революции достоинства занял должность заместителя министра юстиции.

Представители команды Зеленского

Дмитрий Разумков – спикер и политтехнолог

Разумков - старший сын от первого брака Александра Разумкова, бывшего замсекретаря СНБО и одного из основателей Центра экономических и политических исследований (носит имя Разумкова после его смерти).

Дмитрий Разумков - управляющий партнер компании Ukrainian Politconsulting Group, в сфере политического консалтинга работает с середины 2000-х.

Несколько лет был членом Партии Регионов (до избрания Виктора Януковича президентом в 2010 году). В недавнем интервью ZIK Разумков так объяснил свой тогдашний выбор в пользу ПР: "Мне тогда было 22 года. Мой приход в Партию регионов был осознанный после 2004 года. Я не поддерживал Виктора Ющенко и так я попал в Партию регионов. Я никогда не был в молодых "регионах", это фейк. Пришел туда, потому что я не воспринимал ситуацию в государстве в 2004-2006 годах", - заявил нынешний политический консультант Зеленского.

Иван Баканов - глава предвыборного штаба

Предприниматель и уроженец Кривого Рога, как и Владимир Зеленский, его давний партнер. С 2013 года является руководителем Студии Квартал 95.

Руслан Стефанчук - идеолог партии Слуга народа

Адвокат Стефанчук - доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины. В партии Слуга народа отвечает за разработку законопроектов.

Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права. В качестве помощника сотрудничал с народным депутатом от БПП Анатолием Матвиенко, а также вице-премьером Степаном Кубивым.

В 2011-2013 годах Стефанчук заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады Украины.