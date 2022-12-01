Взлет президентского технократа. Кто такой новый вице-премьер Александр Кубраков — профайл НВ 1 декабря, 20:55 Александр Кубраков (Фото:ПСОПУ)

За короткое время Александр Кубраков прошел путь от депутата ВР до фактически второго человека в правительстве.

1 декабря Верховная Рада сделала то, чего от нее уже некоторое время ждали: вначале уволила Александра Кубракова с должности министра инфраструктуры, и тут же назначила его вице-премьером по восстановлению Украины. При этом в управляемое им Мининфраструктуры вот-вот вольют министерство развития общин и территорий, — анонсировал это событие первый вице-спикер ВР Александр Корниенко. «Буквально в ближайшие дни будет укрупнение двух министерств — министерства инфраструктуры и министерства регионального развития — в одно крупное министерство», — сказал он.



Видео дня

40-летний Кубраков стал одной из главных кадровых находок президента Владимира Зеленского. Он — один из немногих депутатов, пришедших в 2019 году в парламент в составе Слуги народа (а таковых было почти 250 человек), который смог построить отличную самостоятельную карьеру.



Коллеги Кубракова по СН и по Кабмину описали его НВ как наиболее аполитичного и эффективного технократа в правительстве Дениса Шмыгаля.



Новый вице-премьер пытается оставаться вне интриг и скандалов, чем импонирует многим топовым персонажам в окружении главы государства и премьера. Последний постоянно высматривает в правительстве конкурентов, чтобы вовремя «сбить» их. Но с Кубраковым, по данным НВ, у Шмыгаля сложились приятельские отношения, — его мнению глава Кабмина доверяет.