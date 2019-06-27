Националисты вышли под стены АП на акцию против Медведчука — видео 27 июня, 19:32 2271 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Нацкорпуса Под АП устроили протест против Медведчука Пресс-служба Нацкорпуса

Под стенами Администрации президента объединенные националисты провели митинг с требованием отреагировать на антиукраинскую деятельность кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкорпуса.

На акцию вышли представители Правого сектора, Нацкорпуса, ВО Свобода и ОО Национальные дружины.

«Мы призываем президента Зеленского отреагировать! Мы убеждены, что этот одиозный деятель должен нести наказание за свою антиукраинскую деятельность, а не представлять Украину, вести переговоры с врагом и оккупировать медиапространство страны», — говорится в заявлении националистов.

По словам участников акции, Медведчук не имеет никакого юридического и морального права представлять Украину на международной арене и, тем более, о чем-то договариваться с агрессором от имени всех украинцев.