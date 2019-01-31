Кто такой господин Петровский. История восхождения самого закрытого бизнесмена Днепра
Благодаря процедуре получения томоса страна узнала о существовании самого закрытого бизнесмена Днепра - Александра Петровского. Сегодня этот человек из лихих 90‑х с помощью властей мирских и церковных пытается заставить всех забыть о его прошлом, пишет журнал Новое Время.
"Мы те, кто пули не боятся. Кто знает, где и чьи права. Друзей отчаянное братство. Днепра - петровская братва", - вряд ли многие люди в Украине знакомы с этих хитом, написанным более десятка лет назад Славой Медяником, исполнителем шансона. Но в Днепре это произведение, которое называется Днепропетровская братва, необычайно популярно. Правда, в определенных кругах: в песне упоминается легендарный днепровский рынок Озерка, некий Алико, обошедший засовы и засады, его дочь Богдана и петровская братва.
Медяник не захотел рассказать НВ об истории написания своего хита и о том, кому его посвятил. Но многие в Днепре уверены: речь в песне идет о человеке, который нынче в городе известен как бизнесмен и меценат, - 46‑летнем Александре Петровском. И потому‑то, мол, братва у Медяника - петровская.
В 2010 году нынешний генпрокурор Юрий Луценко назвал Петровского криминальным авторитетом и персонажем по прозвищу Нарик (по его первой фамилии - Налекрешвили).
Это прозвище вновь появилось в медиапространстве через восемь лет, когда Петровский попал в СМИ на фотографии с кубком Лиги чемпионов.
Весной 2018‑го Андрей Павелко, народный депутат от фракции БПП, президент Федерации футбола Украины и добрый знакомый днепровского бизнесмена, привез этот трофей (оказавшийся в стране в преддверии финала лиги) в одну из церквей Днепра. Там и был сделан снимок: Павелко и Петровский с кубком. Фотография попала на страницы многих отечественных СМИ с обидными для обоих друзей подписями.
А в январе 2019‑го на Петровского обрушилась настоящая, хоть и худая, медийная слава: теле- и фотокамеры запечатлели его среди участников исторического события — при получении томоса об автокефалии для Православной церкви Украины (ПЦУ) в церкви Святого Георгия в Стамбуле.
Так человек, некогда названный Луценко Нариком, оказался в компании с Петром Порошенко и всей верхушкой отечественной власти.
Недоброжелатели главы государства тогда обрушили на голову Порошенко солидные порции критики — мол, взял с собой в Стамбул криминального авторитета.
Но позже оказалось, что Петровский был гостем со стороны Украинской православной церкви Киевского патриархата, которую давно поддерживал.
Побывав в Днепре, НВ убедился, что у набожного бизнесмена крепкие связи не только с православной церковью Украины, но и с другими религиозными конфессиями. А на местном уровне ему помогают друзья молодости и лояльные чиновники.
В последние годы Петровский активно работает над созданием нового имиджа — благотворителя. Но даже его помощь армии и церкви, а также признание со стороны властей не помогли ему выйти из тени собственного прошлого.
Без засовов и засад
"Там [во время получения томоса] была целая команда из Днепра, - рассказал НВ епископ Симеон (Зинкевич), управляющий Днепровской епархией ПЦУ и близкий соратник Петровского. — Кто‑то хотел увидеть это [событие] лично, быть сопричастным к такому большому делу. Слава богу, боженька нам это дал”.
Обо всем этом Симеон вспоминал, проводя для НВ экскурсию по отремонтированному Петровским зданию Днепровской епархии ПЦУ и построенному им же храму. Священнослужитель уточнил, что в храме все самое лучшее, и даже мрамор из Израиля.
Но было время, когда Петровский не думал об израильском мраморе для церквей. О том периоде жизни отчаянного братства даже сегодня местные политики и пресса предпочитают не говорить публично.
Источники НВ в Днепре рассказывали, что Петровский и его друзья-спортсмены решали разные вопросы в богатой предприятиями области. И значительно укрепились в регионе во времена губернаторства будущего премьера Павла Лазаренко. Тогда, мол, петровские выглядели, как герои сериалов: они появлялись на публике группой суровых мужчин, одетых в длинные черные пальто.
В те времена Петровский сошелся с Сергеем Олейником по прозвищу Умка. По информации МВД и, в частности, первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, Олейник-Умка - вор в законе. С таким статусом можно принимать участие в сходках, объясняет Александр Сибирцев, журналист, специализирующийся на уголовной тематике, но вести легальный бизнес нельзя. А потому Олейник, по его словам, сегодня считается просто представителем Петровского. "К нему не относятся серьезно, серьезно относятся к Петровскому", - утверждает журналист.
На данный момент Олейник - один из учредителей общественной организации Клуб спортивной борьбы Медведь. Эта структура, в свою очередь, является официальным партнером благотворительного фонда Солидарность Петровского.
Компания авторитетных спортсменов, превратившихся в бизнесменов, в прежние времена успела поработать и для миллиардера Игоря Коломойского. По данным НВ, Петровский и Ко помогали основателю группы Приват решать силовыми методами различные конфликты. Например, вокруг Одесского НПЗ.
Об этом периоде жизни человека, лично ездившего за томосом, хорошо помнит Валерий Кондратьев, президент баскетбольного клуба Днепр, - один из его самых близких друзей.
Сам Петровский проигнорировал все просьбы НВ дать комментарий для этой статьи. Но с редакцией согласился поговорить Кондратьев, которому его друг, судя по всему, это разрешил.
Петровский и Кондратьев познакомились в начале 1990‑х, - тогда последний еще учился в институте физкультуры. "Нас сначала объединяли спортивные увлечения. А так время было... сами понимаете какое", - рассказывает Кондратьев, уточняя, что жизнь в те времена была непростой.
Говоря о том, чем конкретно занимался Петровский в 1990‑х, его друг обратился к форме риторических вопросов: "Кто честнее? Тот, кто у государства крал вагонами и кубометрами и которому ничего за это не было? Или тот, кто старался сделать так, чтобы в городе было спокойствие, порядок и чтобы не было войны и переделов?"
Восемь лет назад на эти вопросы готов был ответить Луценко. Отставленный на тот момент с поста главы МВД, бывший полевой командир Майдана в 2010 году сообщил на одной из пресс-конференций, шельмуя режим Виктора Януковича: мол, из‑за рубежа в страну стали возвращаться разбитые ранее мафиози.
В этом контексте нынешний глава ГПУ и привел пример Петровского: "Из-за границы вернулся разгромленный в 2005–2006 годах уголовный авторитет Нарик. И мы видим в Днепропетровске уже последствия - взрывы, рэкет, рейдерство".
Впрочем, разгром, если он и был, случился ранее: когда в начале 2000‑х начальником управления МВД в Днепропетровской области работал Геннадий Москаль, ныне - губернатор Закарпатской области.
Сегодня этот чиновник без особого желания комментирует деятельность Петровского в Днепре. "При мне он не жил в городе и выехал за территорию Украины", - для начала рассказал он НВ.
Затем Москаль чуть оживился и добавил, не называя фамилий: "Я сказал [став главой МВД в области], что ни с кем из бандитов не собираюсь жить на общей территории". Произнеся эту фразу, губернатор поведал, что в те времена управление МВД Днепропетровской области выпускало газету, на развороте которой публиковались фотографии криминальных авторитетов. "А в следующих выпусках мы ставили крестик на тех, кто посажен, - развил свою мысль чиновник. - И в итоге не на ком было ставить крестики, потому что все разбежались и покинули территорию Украины".
В любом случае Москаль из области ушел, а Петровский вернулся. И теперь даже генпрокурор не называет его Нариком.
Кондратьев уверен: пока нет судебных решений, которые касаются его друга и где было бы написано, что тот совершил что‑то противозаконное, называть Петровского криминальным авторитетом нельзя. "Но на сегодняшний день ни вы, ни я, ни кто‑либо другой этого [что Петровский имеет отношение к уголовным преступлениям] сказать не может", - заявил президент клуба Днепр.
Зато есть другое решение судебных инстанций: в августе прошлого года Октябрьский райсуд Днепра постановил, что Петровского нельзя называть Нариком, руководителем организованной преступной группировки и авторитетом. Потому что это наносит урон его деловой репутации и не соответствует действительности.
Из судебного решения следует, что Петровский еще в 2010 году выиграл у Луценко суд по поводу негативных высказываний в свой адрес.
Более того, в 2018‑м райсуд Днепра обязал интернет-портал Цензор.нет и его главреда Юрия Бутусова (и двух других лиц) выплатить Петровскому по 2 тыс. грн за то, что в своих публикациях издание назвало его Нариком и криминальным авторитетом.
Бутусов о том, что по суду он что‑то должен Петровскому, впервые услышал от НВ. Ему не приходила повестка в суд, никто не звонил, а сам процесс проходил без ответчиков или их адвокатов. "Для меня это демонстрация заказного характера правосудия", - сказал Бутусов. И предположил, что тихое судебное решение нужно было Петровскому для того, чтобы избежать проблем в работе с западными банками и иметь "чистую историю".
Друзья во власти
О своей репутации Петровский задумался не в прошлом году.
В 2017‑м на Пятом канале, принадлежащем Порошенко, вышел фильм, представляющий публике необычную версию спасения Днепра от российской агрессии. Ранее СМИ отдавали лавры спасителя опальному ныне Коломойскому, который в тот момент был губернатором области.
Главными спикерами в фильме стали друзья и партнеры Петровского. На камеру они вспомнили, как собрались в днепровском ресторане Икра Эмиля Арутюняна - тоже друга и партнера, и решали, как защищать Днепр.
"Кто‑то называет это кланами, кто‑то называет этих людей местными олигархами, которые имеют в том числе и силовые структуры. Эти люди и эти структуры выступили в защиту Украины", - такими словами описал в фильме события 2014 года внефракционный депутат Андрей Денисенко, избранный от одного из днепропетровских округов.
Кондратьев говорит, что благодаря Петровскому в городе удалось сохранить военный госпиталь, который находился в залоге у российского банка.
"У нас же здесь легенда, что Днепр отстоял Коломойский: его "правые" и "левые" руки. А тут эту легенду ломают через колено, да еще и на президентском канале", - сказал по поводу фильма Артем Романюков, глава правления общественной организации Громадський контроль.
После выхода документального фильма, по наблюдениям активиста, публичная деятельность Петровского стала нарастать.
Приятный сюрприз со стороны президентского канала не выглядит, по мнению днепровских экспертов, случайностью: Петровский имеет крепкие связи с представителями пропрезидентской политсилы.
В Киеве это Павелко, который не просто так привез кубок Лиги чемпионов в храм к Петровскому: сын главы национальной Федерации футбола женат на дочери днепровского предпринимателя.
Самого Петровского на большинстве региональных публичных мероприятий неизменно сопровождают местные члены партии БПП-Солидарность - глава облсовета Глеб Прыгунов и вице-мэр Александр Шикуленко.
Мэр Днепра Борис Филатов в письменном ответе на запрос НВ пояснил, что назначение Шикуленко произошло в результате коалиционных договоренностей по вхождению БПП в мэрское большинство. "Работает хорошо, с обязанностями справляется", - описал своего заместителя Филатов, добавив, что тот отвечает за спорт и гуманитарные вопросы.
В городе есть еще один близкий к Петровскому политик - Александр Турчин, внефракционный депутат горсовета. Вместе с тем, кого по решению суда уже нельзя называть Нариком, он восстановил здание исторической синагоги Леви-Ицхака Шнеерсона, где теперь расположен пансион для мальчиков.
А еще глава фонда Солидарность в 2018‑м подарил еврейской общине Днепра уникальную серебряную менору ручной работы, специально изготовленную для этого случая в Иерусалиме.
Церковь и театр
Епископ ПЦУ Симеон, поводив НВ по своим владениям, сообщил напоследок, что вверенный ему храм, построенный Петровским, назван в честь иконы Нечаянная радость. Это, мол, любимая икона церковного мецената и его друзей. Ее история повествует о покаявшемся в своих преступлениях грешнике, вставшем на правильный путь.
В этот момент священнослужитель поведал, что Петровский много времени проводит в церкви и всегда поддерживал Киевский патриархат. Бизнесмен, мол, часто посещал резиденцию патриарха Филарета, главы УПЦ КП, и возил туда других. "Я помню, как он мне рассказывал, что просто брал этих губернаторов [Днепропетровской области], сажал в самолет и возил на встречи к патриарху", - рассказал Симеон.
В конце января, и снова на президентском Пятом канале, в рубрике Особый взгляд вышел фильм про томос, в котором Петровского и вовсе назвали руководителем церковной дипломатии.
Тягу ко всему церковному Петровский получил от своей истово верующей матери - Оксаны Петровской, заслуженной артистки Украины.
С 2016 года она работает директором Днепровского академического украинского музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко. Там кроме спектаклей регулярно проходят мероприятия фонда ее сына. На сцене театра фонд даже отметил свое 15‑летие.
Во время декабрьского визита президента в Днепр Порошенко посетил не только церкви Киевского патриархата, но также и этот храм Мельпомены, - поздравил Оксану Петровскую и коллектив со 100‑летием театра, предоставив заведению культуры статус национального.
При этом в зале присутствовала уже привычная для Днепра компания: глава облсовета Прыгунов, заммэра Шикуленко, депутат ВР Павелко, епископ Симеон и сам Петровский.
Подобного соседства никто из них не стеснялся: ведь даже в судебных исках адвокаты Петровского подчеркивали, что за свою меценатскую и благотворительную деятельность их подзащитный получил множество высоких наград - например, от патриарха Филарета и от самого президента страны.
Притча о разбойнике
Сегодня благотворительный фонд Петровского помогает фронту, больницам, домам-интернатам, церквям, поддерживает спортивные соревнования.
Местные активисты видят в этой всеохватывающей заботе стремление Петровского уйти в политику.
На вопрос о том, не было ли желания у его друга пойти во власть, Кондратьев ответил: "А что это даст? Мы себя хорошо и уверенно чувствуем и так".
Но потом, спохватившись, уточнил, что говорил исключительно о себе.
"Хорошо и уверенно" - отличная характеристика для бизнес-группы Петровского.
Местные эксперты убеждены: именно этот бизнесмен реально контролирует легендарный рынок Озерка, за обладание которым в 2000‑х шли настоящие бандитские войны. Впрочем, по документам у рынка другие хозяева. Аналогичная история и с местным кабельным каналом Д1, который связывают с Петровским.
Зато бизнесмен, его мать и супруга официально учредили или владеют долями в нескольких десятках компаний - от торговцев недвижимостью до спортклуба. У друзей Петровского и их детей также есть многочисленные фирмы. Все это делает его одним из самых богатых людей Днепра.
Но подтвердить это звание можно лишь по косвенным признакам. Так, в 2018‑м был зарегистрирован инвестфонд Капилано, которым владеет Петровский, с уставным капиталом в 135 млн грн.
По данным сайта youcontrol, в то же время родилась компания Армариус с уставным капиталом того же размера. Совладелец - Петровский, среди других собственников - Вячеслав Капустин, глава мясоперерабатывающей фабрики Алан.
Также в бизнес Петровского входит группа компаний Delmar с офисами в Днепре, Киеве и Мюнхене, занимающаяся недвижимостью. Сейчас Delmar строит в Киеве 28‑этажку в границах элитного жилого квартала Новопечерские Липки. А в Днепре компания возвела ряд торговых комплексов и жилых высоток.
Когда НВ поинтересовался у епископа Симеона, как он относится к темному прошлому Петровского, тот, подумав немного, вспомнил историю распятия Иисуса Христа, - на крестах рядом со Спасителем оказалась пара разбойников.
Один из них, размеренно говорил Симеон, оклеветал Христа, а второй оправдывал. "Церковь учит, что не святые пришли в первую очередь в Царство божие, - туда пришел разбойник", - завершил свою мысль епископ.
Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №3 от 31 января 2019 года