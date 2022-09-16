Арестович от А до Ч. Кем на самом деле является «мистер две-три недели», и какова его роль в команде Зеленского 16 сентября, 12:34 Эксклюзив НВ СЛОЖНОЕ ПРОШЛОЕ: Когда-то Алексей Арестович был ценителем «идеолога русского мира» Александра Дугина, соратником Дмитрия Корчинского и сторонником Петра Порошенко (Фото:DR)

Удивительная история о том, как Банковая, где усердно оберегают рейтинг руководителя государства, создала конкурента президенту в лице военного-советника-психолога-актера-коуча Алексея Арестовича.

«Успокоительное для всей страны», «лучший военный обозреватель», либо же «мистер две-три недели» или «провокатор с Банковой», — как у каждого популярного, а в чем-то уже и немного легендарного человека, у 47-летнего Алексея Арестовича много прозвищ, характеризующих наиболее заметные черты его характера или образа. А еще он организатор психологических семинаров, коуч, колумнист, военный переводчик по специальности и даже актер.

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Но Арестовича точнее было бы называть «человек на 1,6 млн», — именно столько у него постоянных зрителей в Youtube. Или «человек на 1,4 млн» — такая армия «болельщиков» подписана на его Instagram. Или, в крайнем случае, «человек на 886 тыс» — количество подписчиков, которых Арестович собрал в Facebook.

Иными словами, называть этого человека можно по-разному. Именно так с ним обращаются даже на его рабочем месте, где он и снискал нынешнюю славу «успокоительного для страны» — в Офисе президента (ОП).

Там Арестовича сначала — и долгое время — называли «советником главы ОП». Но после некоторых его скандальных заявлений и заметного роста популярности, который, похоже, стал команде Владимира Зеленского не по душе, оказалось, что такого советника, как Арестович, у Андрея Ермака нет. Именно такую информацию в ОП предоставили по запросу СМИ. Позже на Банковой исправились: мол, Арестович — советник всего ОП.

Когда в начале сентября НВ обратился к Михаилу Подоляку, действующему советнику главы ОП, с просьбой объяснить, с какого дня Арестович был назначен именно советником Офиса президента, тот ответил: «Должность не менялась. Он изначально был советником Офиса».

После этого ответа должность Арестовича отредактировали во всех публикациях в Facebook, YouTube и на сайте ОП. В частности, на последнем изменении внесли и в новость от 1 декабря 2020 года, в которой изначально было написано, что «руководитель ОП Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны». В настоящее время в этой публикации слово «своим» убрано.

СОВЕТНИК С СОВЕТНИКОМ: Долгое время Алексей Арестович в Офисе президента занимал такую же должность, как и Михаил Подоляк (слева), - советник главы ОП. Сейчас же он просто "советник ОП" / Фото: DR

Даже эта история показывает, что Арестович — не простой человек. А себя он, похоже, считает незаурядной личностью. Персональное жизненное кредо Арестович в своем ФБ описывает на русском языке так: «Делаю людей свободными».

Стратег «теплого океана» и поклонник Дугина

Впервые об Арестовиче большое количество украинцев, вероятно, услышало еще во время революции достоинства 2014 года, когда тот обнародовал в ФБ свою «Стратегию теплого океана» об изменении системы.

Этот пост стал популярным, а самого блоггера стали приглашать на ТВ и в университеты на лекции. Со временем он начал выступать по украинскому телевидению и в качестве военного эксперта.



Однако наибольшую славу Арестович все же снискал во время полномасштабной войны России против Украины. В должности внештатного советника ОП он ежедневно комментировал развитие событий на фронте во время брифингов ведомства — для телевидения и через соцсети. Благодаря своеобразной манере общения некоторые зрители начали называть советника «успокаивающим», с его лицом стали продавать даже товары, а сам советник зарегистрировал свою фамилию, как торговую марку.



Известность Арестовича отразилась и на политической составляющей его личности. В августовском опросе социологической компании КМИС он занял второе место в рейтинге лидеров мнений после президента Владимира Зеленского. В том же месяце в интервью телеведущему Дмитрию Гордону советник ОП заявил о своих президентских амбициях.



«Я всегда знал, что буду популярен. С детства», — в присущей ему нескромной манере признался Арестович Гордону, прогуливаясь с ним по Киеву.



Это заявление можно прочитать так, что Арестович действительно «всегда хотел или искал возможности» быть популярным, пояснила НВ политический психолог Светлана Чунихина. «И все упомянутые роли [Арестовича] так или иначе были связаны с поиском путей к славе, — добавляет она. — Но мегапопулярным его сделала — ожидаемо или нет, трудно сказать — война».



Ролей у Арестовича действительно было много. Он проучился всего год на биологическом факультете Киевского университета им. Шевченко, а затем покинул учебу и начал играть в столичном театре-студии Черный квадрат. В последнем с перерывами будущий советник ОП выступал до 2010 года.



Также он сыграл второстепенные роли в ряде низкопробных российских сериалов: Брат за брата-2, Возвращение Мухтара и фильме Не бойся, я рядом. Кстати, в последнем Арестович получил роль Люсеньки Зайцевой, ставшей поводом для многочисленных мемов.



Еще одна из ролей, которую примерил на себя Арестович — психолог и тренер по личному развитию. Еще во время сотрудничества с Черным квадратом блоггер начал интересоваться психологией, а со временем стал проводить тренинги и зарабатывать на них.



Этим Арестович продолжает заниматься до сих пор, преподавая в авторской школе мышления Апейрон.



Как указывает сам советник ОП в описании своего мастер-класса от 2013 года, знания в сфере «мышления» он получил, обучаясь в российской авторской школе глубинной психологии «Человек среди людей». Последняя принадлежит россиянину «Авессалому Подводному» (настоящее имя Александр Каменский), называющий себя писателем, эзотериком, психологом и астрологом. Однако, как вспоминает сам «Подводный» в своей биографии, образование у него математическое.



Сегодня же Арестович называет себя военным обозревателем и даже «профессиональным военным». Вероятно, потому, что учился в Одесском институте сухопутных войск на военного переводчика. А также из-за дальнейшей работы, как утверждает сам Арестович, в Главном управлении разведки ( ГУР), которая продолжалась с начала нулевых и до 2005 года.



Еще год времени, с 2018-го по 2019-й, он побывал в роли контрактника ВСУ. По словам самого советника ОП, он служил в 72-й механизированной бригаде и якобы совершил 33 боевых выхода за линию фронта в зоне операции Объединенных сил.



ОПЫТНЫЙ ВОЕННЫЙ? Сам Алексей Арестович (на фото – с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным) описывает свой опыт участия в боевых действиях. Но есть эксперты, которые ставят под сомнение эти его слова / Фото: DR

А вот генерал Сергей Кривонос, более 30 лет прослуживший в разведке, называет эти рассказы «бредом».



Как пояснил генерал НВ, в 2017 году Арестович приезжал к нему в зону АТО и советовался, как получить военный опыт.



«На что я сказал: „Иди в армию служи, и проблемы все решатся“, — рассказал Кривонос. — А все остальное, — то, что он рассказывает о своих разведвыходах, службе в разведке — это все бред и чистой воды ложь. Он служил в ГУР на рядовых должностях [до 2005 года], затем просил уволить его из ГУР, потому что он там обожал и боготворил господина [идеолога „русского мира“ Александра] Дугина. А в 2018 году он завел снайперскую группу на минное поле, чем сейчас хвастается, что он единственный, кто выжил».



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