Некоторые в России уже знают имя преемника Путина — Данилов 27 января, 15:09 Владимир Путин (Фото:Mikhail Klimentyev/REUTERS)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что окружение кремлевского диктатора Владимира Путина начинает осознавать, что РФ проиграет войну против Украины.

В интервью 24 каналу Данилов сказал, что в России уже подыскивают замену Путину.

«Вопрос Путина в России уже почти закрыт. Некоторые уже знают имя того, кто будет там работать после Путина», — отметил он.

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По его словам, у украинской стороны есть свои предположения о том, что будет дальше происходить в России и кто может стать преемником диктатора. Однако секретарь СНБО не раскрыл детали.

Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что Россию ждет крах, но это пойдет на пользу миру.

По словам Буданова, после своего фиаско в Украине российский диктатор Владимир Путин стал для просто «посмешищем».

