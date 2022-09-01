«Назначенный руководством ОП». Роман Костенко — о том, кто сорвал подготовку к войне и активные действия ВСУ на юге. Интервью 1 сентября, 21:55 Эксклюзив НВ Народный депутат Украины Роман Костенко (Фото:Роман Костенко/Facebook)

Бывший министр обороны Андрей Таран — человек, которого первым следует допросить за срыв подготовки к войне с Российской Федерацией, убежден нардеп от партии Голос Роман Костенко. Он считает, что руководство Офиса президента его назначило для выполнения этой цели.

В интервью Радио НВ секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Костенко объяснил, в чем заключаются его обвинения, а также рассказал, проходило ли расследование действий Ивана Баканова, недавно уволенного с поста главы СБУ, и что ему известно об убийстве нардепа-коллаборанта от Слуги народа Алексея Ковалева.

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— Украинская сторона не комментирует ход событий на юге. Я обращаю внимание на ежедневное обозрение событий от Генерального штаба и вижу, что на протяжении последней недели отчитываются о больших потерях среди личного состава российской армии. К примеру, сегодня за сутки почти полтысячи военных. Насколько вы можете нам рассказать, что происходит на юге, в частности, на Херсонщине?

— Тоже не хочу многое рассказывать. Уже все договорились о том, чтобы основное не рассказывать — цели и задачи, но они понятны, думаю, всем, чтобы не делать из этого секрет полишинеля.

Действительно, наши войска ведут активные действия на некоторых направлениях. Россияне на себе уже почувствовали, что такое украинская армия, украинская сила, когда мы можем это делать.

Если мы дальше пойдем так, если будем продолжать, это может изменить многое, потому что за всю войну наши Вооруженные силы, начиная с 2014 года, не проводили никаких ни наступательных операций, ни контрнаступательных операций. Я не говорю действий, а операций. Если на этом перспективном направлении нам это удастся, это может очень сильно поднять дух украинской армии, и показать, что мы все-таки можем не только стоять в обороне, но и возвращать наши территории.

— Хотя американские издания пишут о том, что якобы даже есть освобожденные населенные пункты, но ведь освобожденное село очень трудно скрыть. Вам что-то известно об освобожденных населенных пунктах?

— Там, где идут боевые действия, об освобожденных населенных пунктах местные жители вряд ли будут что-то писать, потому что в последнее время там велись настолько затяжные и кровавые бои, что на том направлении их практически не осталось. Да и интернета там особо нет, чтобы писать, он там практически уничтожен. Мы уже узнаем об этом из наших официальных ресурсов, когда потребуется.

Надеюсь, это не последние населенные пункты. Думаю, мы будем работать и дальше и уже заявим, когда будет значительная часть нашей территории, надеюсь, освобождена.

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