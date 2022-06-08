«Лучше быть без омбудсмена, чем с таким». За что уволили Денисову и кто будет ее преемником — интервью с нардепом Вениславским 8 июня, 17:36 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Народный депутат Федор Вениславский (Фото:sluga-narodu.com)

31 мая Верховная Рада поддержала увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченного по правам человека.

Сама Денисова заявила, что Офис президента не устраивает ее «активная деятельность» что ее уволили «вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам», поэтому она будет обжаловать решение в суде. .

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Какие претензии были у нардепов к деятельности бывшего омбудсмена и каков будет ее преемник, Радио НВ выясняло у Федора Вениславского, народного депутата фракции Слуга народа, члена комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке.

— Правозащитники и международная миссия ООН заявили, что не было проведено соответствующее расследование деятельности Денисовой, на основе которого был бы ей выдвинут вотум недоверия. На основе чего ее уволили? Почему во время войны вы оставили страну без уполномоченного по правам человека?

— Во-первых, если посмотреть стенограмму заседания Верховной Рады, на котором объявляли недоверие госпоже Денисовой, то вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук достаточно четко, системно и полно изложила те проблемы в работе, те нарушения, которые были допущены уполномоченной по правам человека…

— Парламентская комиссия была какая-то? Расследовали ли деятельность Денисовой?

— Парламентская комиссия не является обязательной составляющей для принятия решения парламента. Я хочу напомнить, что мы приняли закон, разрешающий Верховной Раде Украины во время военного положения выражать недоверие тем должностным лицам, которые назначаются на должность Верховной Радой Украины. Госпожа Денисова является одним из таких должностных лиц. Если народные депутаты Украины проголосовали почти единогласно, за небольшим исключением, то это значит, что тех аргументов, которые есть в распоряжении народных депутатов, было более чем достаточно, чтобы принять [решение].

— Не единогласно, 234 депутата.

— Я не сказал, что единогласно, я сказал, что почти единогласно.

— Это даже не почти единогласно.

— Хорошо, принимается.

— Война, проходят обмены, и в Украине нет уполномоченного по правам человека. Когда эта ситуация исправится?

— Думаю, что эта ситуация исправится в ближайшее время. В соответствии с процедурами, которые закреплены и законом о регламенте, и законом об уполномоченном по правам человека. Будет назначен в ближайшее время с соблюдением процедуры нового уполномоченного, который не вызовет столько вопросов с точки зрения качества работы.

Когда вы спрашиваете о том, что в такое время, когда речь идет об обмене пленными, защите прав граждан, то именно госпожа Денисова, к большому сожалению, которая должна, наверное, быть одним из ключевых субъектов, который этими вопросами занимается, она ими не занималась вообще.

Многие ее публичные заявления приводили к конкретному прямому ущербу для прав, свобод человека и гражданина, в частности на временно оккупированных территориях. Поэтому еще раз подчеркиваю: решение было верным.

Иногда возникают ситуации, что лучше быть определенное время без уполномоченного, чем с таким уполномоченным, который наносит ущерб тем ценностям и правам, которые он должен прежде всего защищать.

— Можно по пунктам? Какие у вас претензии к Денисовой были?

— Она очень много делала политических заявлений во время войны, обнародовала информацию, которая затем была использована в частности страной-оккупантом. Я считаю, что благодаря тому, что госпожа Денисова указала местонахождение детей на территории временно оккупированного Херсона, эти дети были вывезены оккупационными властями. Их местонахождение на сегодняшний день вообще неизвестно. Это бесспорно является прямым следствием таких публичных заявлений госпожи Денисовой.

Также госпожа Денисова делала, к большому сожалению для меня, как для юриста, очень много громких заявлений о преступлениях, которые совершали российские военнослужащие, оккупанты на территории Украины. Но эти публичные заявления повредили органам досудебного расследования. Фактически это та информация, которую нельзя было вообще обнародовать до завершения досудебного расследования.

Таких фактов, к большому сожалению, много. Я сейчас вам не могу рассказать 23 факта.

— Кто будет следующим уполномоченным? Есть ли у вас уже какие-то кандидатуры, о которых вы можете сейчас говорить?

— Сейчас идут дискуссии во фракции по поводу будущего омбудсмена. Сейчас вам не могу назвать кандидатуры…

— В публичном пространстве (возможно, это была шутка) говорили, что это могут быть нардепы Николай Тищенко, Юлия Гришина, Александр Качура…

— (Смеется — ред. ) Вы как такое уважаемое радио, к которому очень много прислушиваются…

— Я процитировала известных украинских правозащитников! И назвала фамилии не смешные, а конкретных народных депутатов.

— Почему я смеюсь? Потому что часть тех народных депутатов, которых вы назвали, при всем уважении к той сфере деятельности, которой они занимаются, но они не отвечают формальным юридическим критериям относительно кандидата на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Одному из них нет 40 лет, например. Второй не имеет опыта правозащитной деятельности. Потому я и смеюсь. Это такие слухи, которые где-то граничат с анекдотами.

— Каким должен быть человек, с каким опытом, умениями, навыками, может, даже ценностями, за которые бы Верховная Рада проголосовала?

— Эти критерии четко определены законом об уполномоченном Верховной Рады по правам человека. Во-первых, это должен быть человек с безупречной деловой репутацией. Очевидно, что не могут быть люди относительно добродетели, относительно прежнего образа жизни которых у кого-то в обществе есть определенные сомнения.

Во-вторых, это лицо, имеющее опыт практической правозащитной деятельности, то есть в течение определенного времени защищавшее определенные права и свободы человека и гражданина теми правовыми механизмами, которые предусмотрены действующим законодательством Украины.

Это два ключевых момента, которые будут определяющими при избрании будущего уполномоченного Верховной Рады по правам человека — безупречность правовой репутации и понимание задач и вызовов, которые стоят перед государством и перед парламентским контролем по соблюдению прав человека.

— Эти кандидатуры уже есть?

— Я не могу сказать, что они уже есть. Идет процесс обсуждения. Сейчас нет кандидатур, которые уже были несомненно вынесены в парламентский зал на голосование.

— Насколько плотно в этой процедуре обсуждения и дискуссии участвует Офис президента?

— По моей информации, Офис президента в этот процесс не вовлечен. Есть парламентские процедуры, есть фракции, есть комитет по правовой политике, к полномочиям которого относится комитет по правам человека. Вот на этом уровне идут профессиональные дискуссии, которые завершатся появлением того кандидата, который является наиболее достойным этой должности.

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