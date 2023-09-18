В НАБУ появился специалист по связям с властью. В руководстве Нацбюро рассказали NV о полномочиях одного из заместителей Кривоноса 18 сентября, 18:28 НАБУ (Фото:НАБУ / Facebook)





Об этом говорится в материале: Кто сломал НАБУ? Пять угроз, которые превращают антикоррупционный орган в офис компромиссных решений — разбор NV

NV обратился к Лысенко с вопросом, возможно ли в результате ее контактов с главой Офиса президента Андреем Ермаком (или другими представителями ОП) происходит утечка служебной информации о ходе процессуальных действий по делам НАБУ, включая вероятные даты объявления подозрений фигурантам.



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В ответ заместитель директора объяснила: «По распределению должностных обязанностей я занимаюсь сотрудничеством с международными партнерами, коммуникацией и GR. Доступа к процессуальной информации, информации о производстве я не имею».



Добавив, что вся коммуникация с представителями ОПУ происходит исключительно в рамках участия в Рабочей группе ОЭСР, в которую входят представители правительства, глава антикоркомитета ВР Анастасия Радина и руководитель САП Александр Клименко.



«Я в этом проекте еще с прошлого года, более того, являюсь одной из тех, кто двигает эту тему. Считаю, что тема борьбы с международным взяточничеством является важной для страны, особенно, в контексте будущего восстановления. Работаем мы над разным спектром задач, главное — синхронизация нашего законодательства со стандартами РГ ОЭСР», — ответила она журналисту NV.



Следует заметить, что в официальном сообщении о назначении Лысенко заместителем директора НАБУ относительно возложенных на нее полномочий GR-специалиста не упоминается: «Национальное бюро имеет нового заместителя директора. Усиливать позиции института в коммуникации с обществом, укреплять взаимодействие с общественными организациями и международными партнерами отныне будет Полина Лысенко. Соответствующий приказ о назначении заместителя подписал директор НАБУ Семен Кривонос», — говорилось на сайте бюро.



Справка. GR — это специалист в составе крупных компаний, занимающийся ведением работы в политическом окружении. Government Relations (GR) также является систематическими попытками выбранной компании повлиять на действия и меры власти с целью достижения компанией определенных целей или защиты некоторых интересов.

