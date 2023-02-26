«РФ пойдет в наступление в конце марта». Я знаю фамилии причастных к провалу обороны юга — интервью NV с Романом Костенко 26 февраля, 18:35 Эксклюзив NV Ветеран АТО, нардеп Роман Костенко (Фото:Роман Костенко / Facebook)

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко говорит, что знает большинство фамилий причастных к провалу обороны юга Украины в начале российского вторжения.

Что с ними сейчас, почему о них не сказал президент Владимир Зеленский во время последней большой пресс-конференции, что будет происходить весной на фронте, нардеп рассказал в интервью Radio NV.

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— Начну с пресс-конференции Владимира Зеленского. Вы, наверное, ее слушали. Много было вопросов о войне, о видении мира. Его спрашивали, почему он уверен в победе в 2023 году. Какие вы для себя сделали выводы: есть ли четкое видение у украинской стороны, что победа действительно будет в 2023 году? Поскольку есть много сомнений, эта риторика отличается от западной. Что вы для себя нового услышали?

— Я полностью ее не смотрел. Но главные моменты видел, ключевые моменты мы обсуждали.

Во-первых, президент правильно [сделал, что] провел эту пресс-конференцию. К ней было приковано внимание и внутреннее, и международных СМИ также, и всего международного сообщества.

Вы правы, никаких конкретных ответов дано не было. И я думаю, это не вина президента.

Многие вопросы, ответы на которые сейчас не может дать никто. Когда закончится война? Как она закончится? Когда будет контрнаступление? На некоторые вопросы (а почему были пробелы в обороне в начале войны) есть ответы, которые не могут сейчас [озвучить] по объективным причинам.

А есть [ситуации], когда ответов просто нет, которых просто не знает даже президент. При том, что есть спецслужбы, при том, что есть партнеры. Это логично, что ответы мы не получили. Были общие фразы, была поддержка населения. Была попытка население поддержать. И это верно. Но конкретных ответов не могло быть.

— Мне показалось, что это история больше для внешней аудитории.

— Это было направлено и для внешней, и для внутренней аудитории. Для того чтобы мы видели, куда мы двигаемся.

И президент понимал, что будут задавать вопросы, когда закончится война. Многим людям уже внушили веру выступлениями и военного руководства, и политического, что в этом году мы победим. Кто-то говорит, что летом мы уже в Крыму будем, кто-то говорит, что мы победим еще раньше, кто-то говорит, до конца года война закончится.

Нужно быть реалистами. Сейчас каждый должен делать свою работу, не думать, что завтра без моего участия все закончится. Я, например, лично не верю, что в этом году война закончится. Я хочу, чтобы она закончилась. Я реалист.

Я нахожусь иногда на передних линиях и вижу, как это происходит. Вижу, какие ресурсы у врага. Я понимаю, что впереди еще много борьбы, и мы должны об этом говорить людям.

Все люди должны понимать, что надо как-то строить свои планы, жить и понимать, что Россия все еще сильная страна. И она не отказалась от своих планов. Президент об этом тоже сказал. А планы у них — захват и возвращение под сферу влияния всей Украины. И пусть сейчас у них стоят промежуточные задачи (Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская области), но это не значит, что когда они достигнут этих целей, что наступит мир, и кто-то сядет за стол переговоров.

— А откуда тогда появляется эта риторика от украинского военно-политического руководства, что война закончится в этом году? Это просто, чтобы дать людям какую-то надежду? Это такая искренняя вера, что так оно и будет, не принимая во внимание какие-то реалистичные расчеты? Или это, чтобы повлиять на партнеров и достучаться до них, чтобы быстрее помогали?