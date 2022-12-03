Новинский, Лебедь и другие. Стал известен полный перечень лиц, попавших в «церковный список» санкций СНБО
СНБО включил 10 человек в «церковный список» санкций (Фото:Служба безопасности Украины)
Служба безопасности Украины опубликовала полный список лиц, связанных с УПЦ (Московского патриархата), которые по ее представлению попали под санкции СНБО и были утверждены президентом Владимиром Зеленским.
В общей сложности речь идет о 10 фигурантах, которые являются представителями УПЦ (МЦ) или тесно связаны с этой организацией. В частности, это:
- Новинский Вадим Владиславович (клирик УПЦ, экс-нардеп от Оппозиционного блока);
- Лебедь Петр Дмитриевич (митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры);
- Швец Ростислав Филиппович (Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский);
- Удовенко Владимир Петрович (Платон, митрополит Феодосийский и Керченский);
- Опанасенко Вячеслав Александрович (епископ Коктебельский Агафон);
- Овсянников Александр Александрович (епископ Джанкойский и Раздольский Алексей);
- Чернышев Константин Валерьевич (епископ Бахчисарайский Калленик);
- Таранов Александр Борисович (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий);
- Иванов Олег Александрович (бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей);
- Масленников Алексей Александрович ( бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф).
Как отметили в СБУ, большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом.
В СБУ объяснили, что фигуранты санкционных списков выступали с разными инициативами, в частности:
- предложили присоединить возглавляемые ими епархии к РПЦ;
- согласились на сотрудничество с оккупационными властями;
- продвигают пророссийские нарративы;
- оправдывают военную агрессию России в Украине.
Ограничительные меры в отношении этих лиц вводятся сроком на пять лет и будут касаться блокирования активов, ограничения торговых операций, блокирования вывода капиталов за пределы Украины
Теперь эти лица не смогут приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности, объяснили в СБУ.
«СБУ продолжает комплексную работу по защите украинской государственности и в дальнейшем будет разоблачать лиц, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины», — отметили в службе.
Вадим Новинский ранеее заявил, что собирается обжаловать решение о санкциях в судах.
Взялись за московскую церковь в Украине: что известно об обысках на объектах УПЦ МП и санкциях против ее представителей
1 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) в Раду внесут законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РФ.
2 декабря Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ.
Санкции, в частности, вводятся против экс-нардепа Вадима Новинского, наместника Киево-Печерской Лавры Петра Лебедя (митрополита Павла), так называемых митрополитов и епископов РПЦ в оккупированном Крыму и других.
Этому предшествовали обыски СБУ на объектах УПЦ МП в нескольких областях Украины.
Так, 22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия в Киево-Печерской Лавре после обнародования скандального видео на одном из богослужений, где прославлялась Россия. Там отметили, что проверка проводится в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине. Кроме того, СБУ провела обыски в помещениях и монастыре УПЦ МП в Ровенской области.
Во время контрразведывательных мероприятий силовики обнаружили пророссийскую литературу, миллионы наличными в разной валюте, в том числе и российские рубли, а также «сомнительных» граждан РФ.
С тех пор сотрудники СБУ посетили несколько объектов УПЦ МП в разных областях Украины. После обысков правоохранители отчитывались о найденных пропагандистских материалах и пророссийской литературе, где, в частности, отрицалось право Украины на независимость.
Кроме того, в одной из епархий УПЦ МП обнаружили детскую порнографию, а также застали одного из церковных служителей в постели с 17-летним парнем из местного хора.