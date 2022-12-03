Новинский, Лебедь и другие. Стал известен полный перечень лиц, попавших в «церковный список» санкций СНБО 3 декабря, 21:30 СНБО включил 10 человек в «церковный список» санкций (Фото:Служба безопасности Украины)

Служба безопасности Украины опубликовала полный список лиц, связанных с УПЦ (Московского патриархата), которые по ее представлению попали под санкции СНБО и были утверждены президентом Владимиром Зеленским.

В общей сложности речь идет о 10 фигурантах, которые являются представителями УПЦ (МЦ) или тесно связаны с этой организацией. В частности, это:

Новинский Вадим Владиславович ( клирик УПЦ, экс-нардеп от Оппозиционного блока);

клирик УПЦ, экс-нардеп от Оппозиционного блока); Лебедь Петр Дмитриевич ( митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры);

митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры); Швец Ростислав Филиппович ( Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский);

Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский); Удовенко Владимир Петрович ( Платон, митрополит Феодосийский и Керченский);

Платон, митрополит Феодосийский и Керченский); Опанасенко Вячеслав Александрович ( епископ Коктебельский Агафон);

епископ Коктебельский Агафон); Овсянников Александр Александрович ( епископ Джанкойский и Раздольский Алексей);

епископ Джанкойский и Раздольский Алексей); Чернышев Константин Валерьевич ( епископ Бахчисарайский Калленик);

епископ Бахчисарайский Калленик); Таранов Александр Борисович ( архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий);

архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий); Иванов Олег Александрович ( бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей);

бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей); Масленников Алексей Александрович ( бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф).

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Как отметили в СБУ, большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом.

В СБУ объяснили, что фигуранты санкционных списков выступали с разными инициативами, в частности:

предложили присоединить возглавляемые ими епархии к РПЦ;

согласились на сотрудничество с оккупационными властями;

продвигают пророссийские нарративы;

оправдывают военную агрессию России в Украине.

Ограничительные меры в отношении этих лиц вводятся сроком на пять лет и будут касаться блокирования активов, ограничения торговых операций, блокирования вывода капиталов за пределы Украины и т. д. Кроме того, все они лишаются государственных наград Украины, а также других форм награждения.

Теперь эти лица не смогут приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности, объяснили в СБУ.

«СБУ продолжает комплексную работу по защите украинской государственности и в дальнейшем будет разоблачать лиц, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины», — отметили в службе.

Вадим Новинский ранеее заявил, что собирается обжаловать решение о санкциях в судах.

Взялись за московскую церковь в Украине: что известно об обысках на объектах УПЦ МП и санкциях против ее представителей

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) в Раду внесут законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РФ.

2 декабря Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ.

Санкции, в частности, вводятся против экс-нардепа Вадима Новинского, наместника Киево-Печерской Лавры Петра Лебедя (митрополита Павла), так называемых митрополитов и епископов РПЦ в оккупированном Крыму и других.

Этому предшествовали обыски СБУ на объектах УПЦ МП в нескольких областях Украины.

Так, 22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия в Киево-Печерской Лавре после обнародования скандального видео на одном из богослужений, где прославлялась Россия. Там отметили, что проверка проводится в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине. Кроме того, СБУ провела обыски в помещениях и монастыре УПЦ МП в Ровенской области.

Во время контрразведывательных мероприятий силовики обнаружили пророссийскую литературу, миллионы наличными в разной валюте, в том числе и российские рубли, а также «сомнительных» граждан РФ.

С тех пор сотрудники СБУ посетили несколько объектов УПЦ МП в разных областях Украины. После обысков правоохранители отчитывались о найденных пропагандистских материалах и пророссийской литературе, где, в частности, отрицалось право Украины на независимость.

Кроме того, в одной из епархий УПЦ МП обнаружили детскую порнографию, а также застали одного из церковных служителей в постели с 17-летним парнем из местного хора.